Cagliari, su Palestra continua a collezionare estimatori: lo vogliono almeno sei società

L’esterno di proprietà dell’Atalanta, in prestito ai sardi, ha letteralmente conquistato le big di Serie A

Marco Palestra continua ad attirare corteggiatori in Italia e all’estero. In principio fu il Rennes, poi i club inglesi e la Juventus. Successivamente si sono aggiunte la Roma, il Milan e l’Inter, ma nel frattempo il pezzo è raddoppiato: oggi non basterebbero 35 milioni per convincere l’Atalanta a cedere il duttile esterno in prestito al Cagliari fino a giugno.

Il classe 2005 ha di fatto convinto tutti per versatilità, dedizione e carattere. Anche contro la Juventus, è stato il migliore e con i suoi dribbling è riuscito a mettere in difficoltà Kostic e la difesa bianconera.

Nella sfida contro il Lecce è arrivato persino a costringere Di Francesco a sostituire Gallo sulla corsia di appartenenza. Insomma, Marco Palestra è al momento uno dei giovani più interessanti anche a livello europeo.