Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Annuncio ufficiale di Allegri: saltano Milan-Sassuolo

Foto dell'autore

Assenze pesanti per i rossoneri: Grosso e l’allarme virus

Vigilia di Milan-Sassuolo, lunch match della 15esima giornata di Serie A. In conferenza stampa a Milanello, Massimiliano Allegri ha annunciato due forfait per la sfida che si disputerà a San Siro.

Allegri, allenatore del Milan
Annuncio ufficiale di Allegri: saltano Milan-Sassuolo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Due assenze pesanti per il Milan, Leao e Fofana: “Rafa non ci sarà domani, ma sicuramente sarà a disposizione per la Supercoppa in Arabia – le parole del tecnico rossonero – Fofana ha recuperato, però domani lo lascio a casa perché non si è ancora mai allenato con la squadra”.

Col Sassuolo di Grosso mancherà anche Gimenez, ormai out da tempo: “Si sta allenando – ha sottolineato Allegri – Speriamo di averlo a disposizione quanto prima”.

‘Allarme’ virus, invece, in casa dei neroverdi ottavi in classifica con 20 punti, solo 3 in meno della Juve: “Un virus durante la settimana ci ha un po’ destabilizzato – ha svelato Grosso – ma per adesso non ci sono conseguenze gravi. E mi auguro che non ce ne saranno per la partita di domani”. Come annunciato dall’allenatore degli emiliani, a centrocampo si registra il recupero di Vranckx.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie