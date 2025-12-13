Annuncio ufficiale di Allegri: saltano Milan-Sassuolo

Assenze pesanti per i rossoneri: Grosso e l’allarme virus

Vigilia di Milan-Sassuolo, lunch match della 15esima giornata di Serie A. In conferenza stampa a Milanello, Massimiliano Allegri ha annunciato due forfait per la sfida che si disputerà a San Siro.

Due assenze pesanti per il Milan, Leao e Fofana: “Rafa non ci sarà domani, ma sicuramente sarà a disposizione per la Supercoppa in Arabia – le parole del tecnico rossonero – Fofana ha recuperato, però domani lo lascio a casa perché non si è ancora mai allenato con la squadra”.

Col Sassuolo di Grosso mancherà anche Gimenez, ormai out da tempo: “Si sta allenando – ha sottolineato Allegri – Speriamo di averlo a disposizione quanto prima”.

‘Allarme’ virus, invece, in casa dei neroverdi ottavi in classifica con 20 punti, solo 3 in meno della Juve: “Un virus durante la settimana ci ha un po’ destabilizzato – ha svelato Grosso – ma per adesso non ci sono conseguenze gravi. E mi auguro che non ce ne saranno per la partita di domani”. Come annunciato dall’allenatore degli emiliani, a centrocampo si registra il recupero di Vranckx.