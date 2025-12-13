In coppia con Bremer nella prossima stagione: l’affare record della Juve

Nuovo investimento in Serie A per il reparto arretrato: i dettagli

Il grande rinforzo di gennaio per la Juve? Nessun dubbio, Gleison Bremer. Il brasiliano è tornato a disposizione due mesi dopo l’operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro: dopo la panchina in Champions col Pafos, il brasiliano potrebbe partire addirittura titolare o giocare uno spezzone importante domenica sera contro il Bologna.

Con Bremer passaggio alla difesa a 4

Con Bremer, visto che Gatti starà fuori fino a febbraio, Spalletti potrebbe passare all’amata difesa a quattro. Difesa a quattro che potrebbe caratterizzare anche la Juve che verrà, con o senza l’allenatore di Certaldo. E a proposito di reparto arretrato, spostandoci sul mercato, da settimane ormai si registra un forte interesse dei bianconeri per quella che è una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno.

Parliamo di Tiago Gabriel, classe 2004 portoghese al Lecce dal gennaio di un anno fa ma salito davvero alla ribalta soltanto nell’annata in corso con Di Francesco. Alto un metro e novantasei centimetri, come Bremer è difficile da superare nell’uno contro uno e nel gioco aereo. Curiosità: è seguito dalla stessa agenzia che rappresenta il centrale bianconero.

Tiago Gabriel alla Juve? 24 milioni di euro

Nei radar anche di Inter e Milan, Tiago Gabriel potrebbe giocare al fianco ma anche rimpiazzare Bremer all’occorrenza. Per la Juve sarebbe un investimento intelligente sia per il presente che in prospettiva futura.

Ma quanto costerebbe?

Stando allo studio del CIES sulle differenze nei valori di mercato tra dicembre 2025 e giugno 2026, a fine stagione il valore del cartellino dell’ex Estrela Amadora toccherà quota 24 milioni di euro. In termini di percentuali, un +82% rispetto all’attuale che è di 13,2 milioni. Per il Centro Internazionale di Studi Sportivi, un incremento record.