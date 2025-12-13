Verona, scontro salvezza contro la Fiorentina: la scelta su Orban

L’Hellas Verona scende in campo al Franchi domenica 14, prima di una lunga pausa legata alla trasferta in Arabia del Bologna

Scontro diretto da non fallire. Ed è delicatissimo. I gialloblu di Zanetti vanno a Firenze per la quindicesima giornata di campionato, con un bottino di 9 punti tutto da incrementare.

Il mister non parla in conferenza stampa per presentare la sfida contro i viola. L’Hellas è chiuso in sé, con la speranza di poter dare una continuità alla vittoria contro l’Atalanta.

La probabile formazione del Verona

Modulo speculare alla Fiorentina, l’Hellas Verona si schiera con il 3-5-2. E per Zanetti vale la regola di “squadra che vince non si cambia” confermato il terzetto che ha affrontato l’Atalanta: Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap. Anche il centrocampo verrà riproposto, con il dubbio a centrocampo tra Gagliardini e Niasse.

Occhio in attacco. Orban dopo diverse settimane da titolare è stato scalzato da Mosquera, ma ora è in dubbio a causa di qualche acciacco fisico. Il nigeriano potrebbe ritornare titolare. Giovane inamovibile nell’attacco a due.

Probabile XI del Verona: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini o Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera o Orban