Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Poker dell’Inter, il Verona sorprende l’Atalanta: Fiorentina KO e sempre più ultima

Foto dell'autore

Le emozioni e risultati dei confronti di Serie A: nerazzurri on fire, prosegue il momento no dei Viola

Il sabato di Serie A ha emesso i suoi primi tre importanti verdetti. Messaggio importante dell’Inter che contro il Como non trema e anzi regola la compagine di Chivu con un sonoro 4-0. Partita mai in discussione per i nerazzurri che – trascinati da un Lautaro Martinez in forma smagliante – hanno avuto in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti.

Tutta la felicità dell'Inter dopo il gol
Poker dell’Inter, il Verona sorprende l’Atalanta: Fiorentina KO e sempre più ultima (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto le altre reti di una partita mai in discussione. Prosegue invece il momento no della Fiorentina, al quale non basta la rete iniziale di Mandragora: veemente la rimonta del Sassuolo che trova prima il pareggio con Volpato, prima di ribaltare definitivamente l’incontro con Muharemovic e Koné.

Con lo stesso punteggio (3-1, ndr) l’Hellas Verona ha sorpreso l’Atalanta. Approccio veemente da parte degli uomini di Zanetti in grado non solo di portarsi in vantaggio con Belghali, ma anche di chiudere la partita con i sigilli di Giovane e Bernede. Inutile la rete della bandiera su rigore di Scamacca: gli scaligeri trovano la prima vittoria in campionato e staccano la Fiorentina, sempre più ultima a quota 6 punti.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 30, Milan e Napoli 28, Roma 27, Bologna e Como* 24; Juventus 23; Sassuolo* 20; Lazio e Udinese 18; Cremonese 17; Atalanta* 16; Torino 14; Lecce 13; Cagliari, Genoa e Parma 11; Pisa 10; Verona* 9, Fiorentina* 6.

Una partita in più *

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie