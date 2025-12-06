Poker dell’Inter, il Verona sorprende l’Atalanta: Fiorentina KO e sempre più ultima

Le emozioni e risultati dei confronti di Serie A: nerazzurri on fire, prosegue il momento no dei Viola

Il sabato di Serie A ha emesso i suoi primi tre importanti verdetti. Messaggio importante dell’Inter che contro il Como non trema e anzi regola la compagine di Chivu con un sonoro 4-0. Partita mai in discussione per i nerazzurri che – trascinati da un Lautaro Martinez in forma smagliante – hanno avuto in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti.

Di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto le altre reti di una partita mai in discussione. Prosegue invece il momento no della Fiorentina, al quale non basta la rete iniziale di Mandragora: veemente la rimonta del Sassuolo che trova prima il pareggio con Volpato, prima di ribaltare definitivamente l’incontro con Muharemovic e Koné.

Con lo stesso punteggio (3-1, ndr) l’Hellas Verona ha sorpreso l’Atalanta. Approccio veemente da parte degli uomini di Zanetti in grado non solo di portarsi in vantaggio con Belghali, ma anche di chiudere la partita con i sigilli di Giovane e Bernede. Inutile la rete della bandiera su rigore di Scamacca: gli scaligeri trovano la prima vittoria in campionato e staccano la Fiorentina, sempre più ultima a quota 6 punti.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 30, Milan e Napoli 28, Roma 27, Bologna e Como* 24; Juventus 23; Sassuolo* 20; Lazio e Udinese 18; Cremonese 17; Atalanta* 16; Torino 14; Lecce 13; Cagliari, Genoa e Parma 11; Pisa 10; Verona* 9, Fiorentina* 6.

Una partita in più *