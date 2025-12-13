Atta il nuovo gioiello dell’Udinese: alla Juve a gennaio, ecco la verità

Il francese è esploso quest’anno: la valutazione del club dei Pozzo

Arthur Atta è il pezzo da novanta dell’Udinese di Runjaic. Insomma, la prossima grande plusvalenza della famiglia Pozzo. Ventitré anni tra un mese e autore fin qui di 2 gol in 15 partite, il 22enne francese ha attirato su di sé l’interesse di grandi club.

In Italia si parla molto della Juventus, che tra gennaio e l’estate che verrà cercherà di alzare il tasso tecnico del proprio centrocampo.

Attualmente ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale, Atta è legato all’Udinese da un contratto che scade a giugno 2029. Alcuni rumors di mercato hanno addirittura ipotizzato un suo trasloco a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, già nell’imminente mercato di gennaio.

Ma il club friulano non intende privarsene a metà stagione, come confermato dal talent scout dell’Udinese Roberto Policano nel corso del suo intervento sul canale Youtube di Juvelive.it.

A Udine dall’estate 2024 dopo una lunga militanza al Metz, Atta lascerà molto probabilmente l’Udinese solo nel mercato estivo venturo. I Pozzo potrebbero chiedere 25 se non 30 milioni di euro per il cartellino del classe 2003 con origini africane. La Juve continuerà a seguirlo in vista di un possibile investimento.