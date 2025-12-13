Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Atta il nuovo gioiello dell’Udinese: alla Juve a gennaio, ecco la verità

Foto dell'autore

Il francese è esploso quest’anno: la valutazione del club dei Pozzo

Arthur Atta è il pezzo da novanta dell’Udinese di Runjaic. Insomma, la prossima grande plusvalenza della famiglia Pozzo. Ventitré anni tra un mese e autore fin qui di 2 gol in 15 partite, il 22enne francese ha attirato su di sé l’interesse di grandi club.

In Italia si parla molto della Juventus, che tra gennaio e l’estate che verrà cercherà di alzare il tasso tecnico del proprio centrocampo.

Atta in azione con l'Udinese
Atta il nuovo gioiello dell’Udinese: alla Juve a gennaio, ecco la verità (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Attualmente ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale, Atta è legato all’Udinese da un contratto che scade a giugno 2029. Alcuni rumors di mercato hanno addirittura ipotizzato un suo trasloco a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, già nell’imminente mercato di gennaio.

Ma il club friulano non intende privarsene a metà stagione, come confermato dal talent scout dell’Udinese Roberto Policano nel corso del suo intervento sul canale Youtube di Juvelive.it.

A Udine dall’estate 2024 dopo una lunga militanza al Metz, Atta lascerà molto probabilmente l’Udinese solo nel mercato estivo venturo. I Pozzo potrebbero chiedere 25 se non 30 milioni di euro per il cartellino del classe 2003 con origini africane. La Juve continuerà a seguirlo in vista di un possibile investimento.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie