L’erede di Sommer? Straniero e costa la metà di Vicario

Per il para-rigori basterebbe pagare una clausola molto abbordabile

I prossimi sei mesi saranno gli ultimi di Sommer a difesa della porta dell’Inter. 37 anni fra quattro giorni, il portiere svizzero è in scadenza a giugno e i nerazzurri già da tempo sono al lavoro per la sua successione. Non sembra esserci grande fiducia in Josep Martinez, come dimostrano le manovre di Ausilio tra Italia ed estero.

Vicario e tifosi Inter estimatori di Sommer
L’erede di Sommer? Straniero e costa la metà di Vicario (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Forse il preferito del Ds nerazzurro è Guglielmo Vicario, pallino fin dai tempi dell’Empoli e a fine stagione possibile partente da Londra, sponda Tottenham. Nel 2023 lo aveva bloccato, poi la cessione di Onana al Manchester United subì dei rallentamenti e il portiere scelse di non attendere più accettando la proposta degli ‘Spurs’.

Vicario va verso i 30 anni e ha un costo sui 30/40 milioni, ecco perché non sarà semplice per Ausilio e Marotta convincere la proprietà a dare il via libera come accaduto per Akanji. Proprietà che preferirebbe investire su un profilo più giovane, dunque rivendibile.

L’Inter non molla Atubolu del Friburgo: clausola abbordabile

Rientrano nei paletti del fondo i vari Caprile (Cagliari) e Suzuki, quest’ultimo già allenato da Chivu al Parma. Rientra, oltrepassando i confini nazionali, Noah Atubolu del Friburgo.

Atubolu esulta
Inter, mirino puntato su Atubolu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Alto un metro e novanta e portiere para-rigori, ne ha neutralizzati 5 di seguito e 10 su 30 in carriera, il tedesco di origini nigeriane piace molto in viale della Liberazione. Ha lo stesso agente di Hakan Calhanoglu e una clausola abbordabile di circa 15/16 milioni di euro. Costerebbe meno sia di Caprile che di Suzuki, almeno la metà di Vicario.

La concorrenza è tanta (c’è pure il Milan), il che ha spinto l’Inter a lavorare d’anticipo. Atubolu dovrebbe essere il futuro portiere titolare della Germania, ma è anche uno dei favoriti a raccogliere l’eredità di Yann Sommer.

