Milan, dal debutto con Ancelotti al prezzo: alla scoperta di Hugo | CM.IT

Alisson al posto di Maignan, è questa l’ultima voce sul Milan riportato da ‘Sky Sports CH’. Ma i rossoneri, pur continuando a trattare il rinnovo di Magic Mike, sono stati accostati anche a un altro brasiliano: Hugo. Ma chi è Hugo de Souza Nogueira? Gigante 26enne di un metro e 99, Hugo ha bruciato le tappe in carriera.

Forse troppo, visto che, dopo le prime stagioni tra i professionisti al Flamengo, ha collezionato una serie di prestiti, prima di trovare la sua dimensione al Corinthians. Buon portiere dalle grandi doti fisiche, Hugo è finito anche nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti, debuttando nell’amichevole di ottobre contro il Giappone.

Un esordio che ha persuaso il Timao a fissare un prezzo da 16-18 milioni di euro, forse troppi per riportarlo in Europa dopo le 27 presenze collezionate in Portogallo con il Chaves. Stanotte nella semifinale di Copa do Brasil, Hugo sfiderà il Cruzeiro di Kaio Jorge, accostato anche al Milan di recente. Chissà, forse per i rossoneri sarà l’occasione giusta per osservarli entrambi.