Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, dal debutto con Ancelotti al prezzo: alla scoperta di Hugo | CM.IT

Foto dell'autore

Alisson al posto di Maignan, è questa l’ultima voce sul Milan riportato da ‘Sky Sports CH’. Ma i rossoneri, pur continuando a trattare il rinnovo di Magic Mike, sono stati accostati anche a un altro brasiliano: Hugo. Ma chi è Hugo de Souza Nogueira? Gigante 26enne di un metro e 99, Hugo ha bruciato le tappe in carriera.

Alisson e Hugo Souza nel mirino del Milan
Milan, dal debutto con Ancelotti al prezzo: alla scoperta di Hugo | CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it

Forse troppo, visto che, dopo le prime stagioni tra i professionisti al Flamengo, ha collezionato una serie di prestiti, prima di trovare la sua dimensione al Corinthians. Buon portiere dalle grandi doti fisiche, Hugo è finito anche nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti, debuttando nell’amichevole di ottobre contro il Giappone.

Un esordio che ha persuaso il Timao a fissare un prezzo da 16-18 milioni di euro, forse troppi per riportarlo in Europa dopo le 27 presenze collezionate in Portogallo con il Chaves. Stanotte nella semifinale di Copa do Brasil, Hugo sfiderà il Cruzeiro di Kaio Jorge, accostato anche al Milan di recente. Chissà, forse per i rossoneri sarà l’occasione giusta per osservarli entrambi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie