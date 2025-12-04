Atalanta
DIRETTA | Roma, non solo Zirkzee per l’attacco – Tutte le notizie di giovedì 4 dicembre LIVE

Tra Coppa Italia e altre notizie dal mondo del calcio, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti

Si prosegue nella settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Atalanta, Napoli e Inter, ieri, toccherà, quest’oggi, a Bologna-Parma e Lazio-Milan.

Nel frattempo, prosegue l’emergenza infortuni per la Juventus. Dopo Vlahovic, lungo stop anche per Gatti: oggi i due giocatori saranno sottoposti a intervento chirurgico.

LIVE

Roma, non solo Zirkzee: altri nomi per l'attacco

La Roma alla ricerca di un attaccante sul mercato di gennaio: ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’ scrivono dell’interessamento per Raspadori e Yuri Alberto.

