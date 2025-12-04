Il Verona anticipa 3 club italiani: altro colpo alla Giovane | CM.IT

Il direttore sportivo Sean Sogliano sta perfezionando un nuovo innesto dal Corinthians

Un giovane tira l’altro, anzi un Giovane. Sean Sogliano l’ha fatto di nuovo. Sei mesi dopo aver perfezionato l’ingaggio dell’attaccante 22enne a parametro zero, il direttore sportivo del Verona ha praticamente chiuso per un altro calciatore del Corinthians, adocchiato per primo dalla Roma lo scorso anno.

A cavallo tra questa e la prossima settimana, l’Hellas sistemerà gli ultimi dettagli per l’arrivo in Veneto di Arthur Borghi. In scadenza di contratto nel 2026, il portiere 18enne verrà preso praticamente a parametro zero, visto che il Timao ha accettato di ottenere solamente il 20% su una futura rivendita.

Forza fisica, reattività e buon comando della linea difensiva avevano attratto, secondo Calciomercato.it, anche Torino e Reggiana, ma ancora una volta, a meno di clamorosi colpi di scena, Sogliano ha bruciato tutti sul tempo.