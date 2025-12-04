Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Verona anticipa 3 club italiani: altro colpo alla Giovane | CM.IT

Foto dell'autore

Il direttore sportivo Sean Sogliano sta perfezionando un nuovo innesto dal Corinthians

Un giovane tira l’altro, anzi un Giovane. Sean Sogliano l’ha fatto di nuovo. Sei mesi dopo aver perfezionato l’ingaggio dell’attaccante 22enne a parametro zero, il direttore sportivo del Verona ha praticamente chiuso per un altro calciatore del Corinthians, adocchiato per primo dalla Roma lo scorso anno.

Giovane esulta dopo un gol
Il Verona anticipa 3 club italiani: altro colpo alla Giovane | CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it

A cavallo tra questa e la prossima settimana, l’Hellas sistemerà gli ultimi dettagli per l’arrivo in Veneto di Arthur Borghi. In scadenza di contratto nel 2026, il portiere 18enne verrà preso praticamente a parametro zero, visto che il Timao ha accettato di ottenere solamente il 20% su una futura rivendita.

Forza fisica, reattività e buon comando della linea difensiva avevano attratto, secondo Calciomercato.it, anche Torino e Reggiana, ma ancora una volta, a meno di clamorosi colpi di scena, Sogliano ha bruciato tutti sul tempo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie