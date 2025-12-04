Lazio-Milan, Sarri esalta Basic. Poi l’annuncio sul mercato

Maurizio Sarri parla nel post partita dopo il passaggio del turno dei suoi in Coppa Italia: le parole del tecnico della Lazio

Un successo che sa di ‘vendetta’, dopo il ko carico di polemiche incassato in campionato. Sarà Lazio-Bologna ai quarti di finale di Coppa Italia: di questo e non solo Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’ al termine del match col Milan.

SULLA SUA LAZIO – “Siamo in grandi difficoltà da giugno ma è una squadra che si fa allenare. Io durante la settimana mi diverto, la domenica a volte mi arrabbio. Tecnicamente abbiamo meno di altre squadre”

SUI TIFOSI – “Ci ha fatto piacere che ci fossero oltre 40mila persone, un tifo feroce. Domenica a fine partita i ragazzi erano mortificati. Una gara a eliminazione diretta contro il Milan è sempre importante”.

SU BASIC – “È arrivato qualche anno fa con grandi prospettive, si era un po’ perso. Non ho avuto dubbi a ributtarlo dentro, ci sta ripagando in modo importante. A livello di movimenti è forse il più affidabile“.

SUL MERCATO – “Mi aspetto di continuare a lavorare, il percorso resta questo. Innescare un percorso partendo da 7-8 giocatori sarebbe tanta roba, bisogna costruire una bella base. Nei prossimi cinque mesi speriamo di avere lo stesso gusto di oggi”.