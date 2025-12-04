Atalanta
Napoli, infortunio per Lobotka: il verdetto verso la Juve

Anche Lobotka ko in casa Napoli: Conte perde un altro titolarissimo verso la Juve. Tutti gli aggiornamenti

Arriva un’altra pesantissima tegola per il Napoli ed Antonio Conte. A tre giorni dal big match del Maradona contro la Juventus, il tecnico perde un altro titolarissimo: Lobotka salta Napoli-Juve.

Lobotka e Kone a contrasto durante Roma-Napoli (Foto ANSA) – calciomercato.it

“Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. È appena arrivato anche il comunicato ufficiale del club azzurro.

Il centrocampista slovacco salterà sicuramente la prossima sfida contro la Juve di Spalletti ed anche la Champions League. Dopo Anguissa, Conte perde anche Lobotka in vista dei prossimi impegni piuttosto delicati. Peggiora così l’emergenza a centrocampo: lo staff medico azzurro tenterà il recupero dello slovacco per la Supercoppa Italiana. La semifinale Napoli-Milan è in programma il prossimo 18 dicembre.

