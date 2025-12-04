Lazio-Milan, tifosi rossoneri ‘spaccati a metà’: c’entra Allegri

Il match di Coppa Italia, di scena all’Olimpico, ha scatenato i tifosi sui social: Allegri e la squadra rossonera nel mirino

Gli Ottavi di finale, la possibilità di un primo passo per affrontare nel prossimo turno di Coppa Italia il Bologna. Oggi, però, i riflettori di Lazio-Milan si sono presto spostati sulla sponda rossonera.

La prestazione del ‘Diavolo’, sin dai primi minuti di gioco, non ha affatto convinto il popolo milanista che si è ritrovato davanti ad un gruppo scarico, spesso in balia della manovra della Lazio di Sarri.

Come spesso accade, ‘X’ ha raccolto polemiche e idee dei tifosi che non hanno risparmiato nemmeno Massimiliano Allegri. “Ci vuole molto a fare dei cambi?”, si chiede un utente evidentemente scontento dalla prestazione di rimessa del ‘Diavolo’.

“Provateci voi”: i tifosi del Milan alzano la voce

I tifosi non si sono contenuti, dividendosi tra chi ha apertamente criticato il gioco tutt’altro che spettacolare – ma efficace – offerto da Allegri e chi invece ha giustificato le scelte del tecnico rossonero.

“Eh ma Allegri ci fa giocare male, provate voi a fare un bel calcio con questa gente in campo”, la protesta di un tifoso evidentemente scontento dall’undici che il tecnico di Livorno è stato ‘costretto’ a schierare per fare turnover in vista del campionato.

“Lo sapete che senza Allegri e con questa campagna acquisti, il Milan quest’anno finiva peggio dello scorso anno si?”, la provocazione lanciata da un altro sostenitore rossonero in difesa dell’allenatore toscano, vista una rosa evidentemente non all’altezza.

#LazioMilan Ci vuole molto a fare dei cambi?🙊😈 — Marco dallaSardegna (@MarcodallaSarde) December 4, 2025

Eh ma Allegri ci fa giocare male, provate voi a fare un bel calcio con queste gente in campo — Milanismoo (@Sport24hours) December 4, 2025

Lo sapete che senza allegri e con questa campagna acquisti il Milan quest’anno finiva peggio dello scorso anno si? — Cardinale Maiale (@GiovaBBBB) December 4, 2025

C’è chi, poi, tira anche in ballo l’Inter e il presunto interesse estivo dei nerazzurri per Allegri: “C’è chi a giugno lo voleva all’Inter, questo è il gioco che avrebbe portato“, l’ennesima critica nei confronti del tecnico del Milan.

Per chi a giugno voleva Allegri all’Inter… Questo è il gioco che avrebbe portato. — Cuauhtemoc Blanco 🌟🌟 (@EmiCarb) December 4, 2025

Già non sopportavo di vedere Loftus Cheek messo trequartista da Pioli. Figuriamoci messo centravanti da Allegri. Che pena. — Van Basta (@MauCapuleti) December 4, 2025

Conclusione, ancora, su Allegri ed una scelta fatta lì davanti: “Già non sopportavo di vedere Loftus-Cheek messo trequartista da Pioli. Figuriamoci messo centravanti da Allegri. Che pena“. Il clima, in casa Milan, si fa pesante in vista della sfida al Torino.