Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio-Milan, tifosi rossoneri ‘spaccati a metà’: c’entra Allegri

Foto dell'autore

Il match di Coppa Italia, di scena all’Olimpico, ha scatenato i tifosi sui social: Allegri e la squadra rossonera nel mirino

Gli Ottavi di finale, la possibilità di un primo passo per affrontare nel prossimo turno di Coppa Italia il Bologna. Oggi, però, i riflettori di Lazio-Milan si sono presto spostati sulla sponda rossonera.

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan
Lazio-Milan, tifosi rossoneri ‘spaccati a metà’: c’entra Allegri (Ansafoto) – Calciomercato.it

La prestazione del ‘Diavolo’, sin dai primi minuti di gioco, non ha affatto convinto il popolo milanista che si è ritrovato davanti ad un gruppo scarico, spesso in balia della manovra della Lazio di Sarri.

Come spesso accade, ‘X’ ha raccolto polemiche e idee dei tifosi che non hanno risparmiato nemmeno Massimiliano Allegri. “Ci vuole molto a fare dei cambi?”, si chiede un utente evidentemente scontento dalla prestazione di rimessa del ‘Diavolo’.

“Provateci voi”: i tifosi del Milan alzano la voce

I tifosi non si sono contenuti, dividendosi tra chi ha apertamente criticato il gioco tutt’altro che spettacolare – ma efficace – offerto da Allegri e chi invece ha giustificato le scelte del tecnico rossonero.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
“Provateci voi”: i tifosi del Milan alzano la voce (Ansafoto) – Calciomercato.it

“Eh ma Allegri ci fa giocare male, provate voi a fare un bel calcio con questa gente in campo”, la protesta di un tifoso evidentemente scontento dall’undici che il tecnico di Livorno è stato ‘costretto’ a schierare per fare turnover in vista del campionato.

“Lo sapete che senza Allegri e con questa campagna acquisti, il Milan quest’anno finiva peggio dello scorso anno si?”, la provocazione lanciata da un altro sostenitore rossonero in difesa dell’allenatore toscano, vista una rosa evidentemente non all’altezza.

C’è chi, poi, tira anche in ballo l’Inter e il presunto interesse estivo dei nerazzurri per Allegri: “C’è chi a giugno lo voleva all’Inter, questo è il gioco che avrebbe portato, l’ennesima critica nei confronti del tecnico del Milan.

Conclusione, ancora, su Allegri ed una scelta fatta lì davanti: “Già non sopportavo di vedere Loftus-Cheek messo trequartista da Pioli. Figuriamoci messo centravanti da Allegri. Che pena“. Il clima, in casa Milan, si fa pesante in vista della sfida al Torino.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie