Le plusvalenze record in Serie A: nessuno come il Napoli di De Laurentiis

Da Higuain e Kvara a Pogba e Osimhen, focus sulle plusvalenze record registrate in Serie A

Il sito specializzato ‘Calcio e Finanza’ ha analizzato le plusvalenze record registrate nel campionato italiano. Tre delle prime quattro operazioni sono state effettuate dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’ultima, record, è quella di Kvara al Paris Saint-Germain.

La prima posizione in questa speciale classifica è ancora occupata da Gonzalo Higuain, ceduto sempre dal Napoli alla Juventus a fronte della clausola rescissoria di 90 milioni di euro. L’ex attaccante argentino fece registrare una plusvalenza di circa 86 milioni per il club azzurro, la più alta di sempre finora registrata in Serie A. Al secondo posto c’è Kvara: cessione al PSG per per 80 milioni di euro circa e plusvalenza di quasi 78 milioni.

Sul podio, al terzo posto, si trova Paul Pogba per il trasferimento dalla Juventus al Manchester United: oltre 76 milioni per una plusvalenza che fu abbattuta dalle commissioni corrisposte all’allora agente del calciatore, Mino Raiola.

Plusvalenze record in Serie A: la classifica

Il Napoli è coinvolto anche nella quarta plusvalenza più alta di sempre nel campionato italiana, quella relativa a Victor Osimhen. Mancano ancora i dati ufficiali sulla cessione del centravanti nigeriano al Galatasaray, ma l’operazione – secondo le stime di ‘Calcio e Finanza – ha portato ad una plusvalenza di oltre 73 milioni.

Al quinto posto c’è la plusvalenza di Zinedine Zidane in casa Juventus (circa 69,9 milioni), mentre la sesta posizione di questa graduatoria è occupata dalla Fiorentina con l’operazione Dusan Vlahovic (plusvalenza di 68 milioni). Nelle prime dieci posizioni ci sono anche Inter (con la cessione di Lukaku al Chelsea) ed il Milan (Kakà al Real Madrid).