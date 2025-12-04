Atalanta
“Siamo arrabbiati”: Allegri dice tutto dopo Lazio-Milan. E su Leao…

Foto dell'autore

Il tecnico rossonero ha parlato dopo il ko in Coppa Italia contro la Lazio: ecco cosa ha detto Massimiliano Allegri

Una serata da dimenticare. Il Milan esce dall’Olimpico con le ossa rotta ed una Coppa Italia ufficialmente sfumata. La rete di Zaccagni condanna i rossoneri e lancia la Lazio ai quarti di finale dove affronterà il Bologna di Italiano.

Max Allegri, allenatore rossonero
“Siamo arrabbiati”: Allegri dice tutto dopo Lazio-Milan. E su Leao… (Ansafoto) – Calciomercato.it

Nel frattempo, ai microfoni di ‘Mediaset’ nel post gara, un Massimiliano Allegri evidentemente scuro in volto ha parlato del ko dei suoi.

SULLA SCONFITTA –  “La Lazio ha vinto una partita bloccata, chi segnava per primo vinceva. Potevamo difendere meglio sul gol, la squadra abbiamo fatto una buona partita. Jashari, Ricci e Estupinan hanno fatto bene. Dispiace uscire, ci tenevamo”.

SUL SUO MILAN –  “Bisogna essere arrabbiati ma guardare avanti, ora abbiamo Torino e Sassuolo”.

SU LEAO – “Ha avuto una bella occasione e si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra così come tutti gli altri”.

SUGLI ERRORI – “In quel momento avevamo il comando della partita, abbiamo sbagliato quattro palle e da angolo abbiamo preso gol. È successo anche con Cremonese e Pisa”.

SULL’ATTACCOAbbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due. Servono più reti dai centrocampisti e sulle palle inattive. Bisogna fare più attenzione”.

 SULLO SCUDETTO – “Pensiamo al Torino, il Milan ha vinto solo nell’anno del Covid lì. Sarà una partita difficile, prepariamoci bene”.

