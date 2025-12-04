“Siamo arrabbiati”: Allegri dice tutto dopo Lazio-Milan. E su Leao…

Il tecnico rossonero ha parlato dopo il ko in Coppa Italia contro la Lazio: ecco cosa ha detto Massimiliano Allegri

Una serata da dimenticare. Il Milan esce dall’Olimpico con le ossa rotta ed una Coppa Italia ufficialmente sfumata. La rete di Zaccagni condanna i rossoneri e lancia la Lazio ai quarti di finale dove affronterà il Bologna di Italiano.

Nel frattempo, ai microfoni di ‘Mediaset’ nel post gara, un Massimiliano Allegri evidentemente scuro in volto ha parlato del ko dei suoi.

SULLA SCONFITTA – “La Lazio ha vinto una partita bloccata, chi segnava per primo vinceva. Potevamo difendere meglio sul gol, la squadra abbiamo fatto una buona partita. Jashari, Ricci e Estupinan hanno fatto bene. Dispiace uscire, ci tenevamo”.

SUL SUO MILAN – “Bisogna essere arrabbiati ma guardare avanti, ora abbiamo Torino e Sassuolo”.

SU LEAO – “Ha avuto una bella occasione e si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra così come tutti gli altri”.

SUGLI ERRORI – “In quel momento avevamo il comando della partita, abbiamo sbagliato quattro palle e da angolo abbiamo preso gol. È successo anche con Cremonese e Pisa”.

SULL’ATTACCO – “Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due. Servono più reti dai centrocampisti e sulle palle inattive. Bisogna fare più attenzione”.

SULLO SCUDETTO – “Pensiamo al Torino, il Milan ha vinto solo nell’anno del Covid lì. Sarà una partita difficile, prepariamoci bene”.