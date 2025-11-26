DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre LIVE

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Champions League alle ultimissime di mercato

La tre giorni europea è iniziata bene per le squadre italiane. Napoli e Juventus hanno fatto il loro dovere, con le vittorie con Qarabag e Bodo Glimt. Si prosegue, stasera, con un’altra emozionante serata di Champions.

L’Inter, a punteggio pieno, cerca conferme preziose in casa dell’Atletico Madrid, nel primo vero big match europeo della stagione. Trasferta difficile anche per l’Atalanta, che giocherà in casa dell’Eintracht Francoforte.

