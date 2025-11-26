DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre LIVE

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Champions League alle ultimissime di mercato
La tre giorni europea è iniziata bene per le squadre italiane. Napoli e Juventus hanno fatto il loro dovere, con le vittorie con Qarabag e Bodo Glimt. Si prosegue, stasera, con un’altra emozionante serata di Champions.
L’Inter, a punteggio pieno, cerca conferme preziose in casa dell’Atletico Madrid, nel primo vero big match europeo della stagione. Trasferta difficile anche per l’Atalanta, che giocherà in casa dell’Eintracht Francoforte.
Milan al lavoro per trattenere Maignan, la carta Allegri
Il Milan si gode un Maignan in grande spolvero e a questo punto prova a giocare il tutto per tutto per trattenere il portiere francese. Contratto in scadenza a giugno 2026, ma i negoziati potrebbero riaprirsi. Specialmente, come sostiene il ‘Corriere dello Sport’, con il contributo di Allegri, che ha instaurato un ottimo rapporto con il giocatore e potrebbe convincerlo a proseguire in rossonero.