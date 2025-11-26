Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter e Francoforte-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le partite delle due squadre italiane

Reduci dalle dolorose sconfitte contro Milan e Napoli, Inter Atalanta vanno a caccia di un immediato riscatto in Europa, rispettivamente in casa dell’Atletico Madrid e dell’Eintracht Francoforte.

Cristian Chivu in panchina
DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Partiamo dai nerazzurri di Milano che, grazie al percorso netto (4 vittorie su 4) arrivano a questo big match da primi della classe con 12 punti in classifica. Anche per questo, rispetto al derby della Madonnina, Cristian Chivu si è potuto permettere di fare alcuni cambiamenti importanti nella formazione iniziale, tenendo a riposo alcuni big.

Senza, tra gli altri, Marcos Llorente, Diego Pablo Simeone ha animato la vigilia del match dichiarando di intravedere un futuro da allenatore dell’Inter nella sua carriera, ma oggi non potrà certo permettersi cali di tensione se vuole mantenere l’imbattibilità casalinga dei Colchoneros e mantenere ancora in vita le speranze di arrivare tra le prime otto in classifica.

In terra tedesca, Raffaele Palladino farà il suo esordio assoluto da allenatore in Champions League. Grazie ai sette punti in classifica conquistati da Juric, in caso di vittoria questa sera la Dea potrebbe addirittura aggredire i primi otto posti della graduatoria, che consentirebbero di evitare i playoff. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie