DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter e Francoforte-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le partite delle due squadre italiane

Reduci dalle dolorose sconfitte contro Milan e Napoli, Inter e Atalanta vanno a caccia di un immediato riscatto in Europa, rispettivamente in casa dell’Atletico Madrid e dell’Eintracht Francoforte.

Partiamo dai nerazzurri di Milano che, grazie al percorso netto (4 vittorie su 4) arrivano a questo big match da primi della classe con 12 punti in classifica. Anche per questo, rispetto al derby della Madonnina, Cristian Chivu si è potuto permettere di fare alcuni cambiamenti importanti nella formazione iniziale, tenendo a riposo alcuni big.

Senza, tra gli altri, Marcos Llorente, Diego Pablo Simeone ha animato la vigilia del match dichiarando di intravedere un futuro da allenatore dell’Inter nella sua carriera, ma oggi non potrà certo permettersi cali di tensione se vuole mantenere l’imbattibilità casalinga dei Colchoneros e mantenere ancora in vita le speranze di arrivare tra le prime otto in classifica.

In terra tedesca, Raffaele Palladino farà il suo esordio assoluto da allenatore in Champions League. Grazie ai sette punti in classifica conquistati da Juric, in caso di vittoria questa sera la Dea potrebbe addirittura aggredire i primi otto posti della graduatoria, che consentirebbero di evitare i playoff. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

