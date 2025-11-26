Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter ko anche a Madrid: riunione immediata anti crisi tra Chivu, dirigenti e giocatori

Foto dell'autore

Confronto nello spogliatoio subito dopo la sconfitta

Mini crisi in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby col Milan, la squadra di Chivu è stata messa ko anche dall’Atletico Madrid in Champions League.

I nerazzurri hanno disputato una buona partita, ma hanno peccato di nuovo a livello di concentrazione: il gol della sconfitta è infatti arrivato al 93′ sugli sviluppi di calcio d’angolo

Chivu durante Atletico-Inter
Inter ko anche a Madrid: riunione anti-crisi nello spogliatoio coi dirigenti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Chivu non si è presentato subito ai microfoni per le consuete interviste post gara. Come specificato dall’inviato di Prime, nello spogliatoio è iniziata subito una riunione anti-crisi. Presenti anche i dirigenti, incluso il presidente Marotta.

Ho fumato tre sigarette una dietro l’altra… – ha detto Chivu a Prime dopo la riunione nello spogliatoio con giocatori e dirigenti – Ai ragazzi ho detto quello che dovevo dire. C’è molto rammarico, non meritavamo di perdere ma ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto tanta amarezza nei ragazzi, però il calcio è questo. Dobbiamo reagire.

Gol nel finale? Purtroppo capita, in area avevamo i migliori saltatori ma quel corner dovevamo evitarlo. Avevamo la possibilità di ripartire, poi abbiamo perso palla ed è nato il corner.

Perché ho tolto i migliori in campo Bonny e Zielinski? Piotr aveva un problema alla coscia, mi ha detto che poteva resistere solo altri cinque minuti. Bonny l’ho tolto perché mi servivano forze fresche, mi servivano Thuram ed Esposito, cioè uno che mi faceva salire la squadra e l’altro che nelle ripartenze poteva far male”, ha concluso Chivu.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie