Inter ko anche a Madrid: riunione immediata anti crisi tra Chivu, dirigenti e giocatori

Confronto nello spogliatoio subito dopo la sconfitta

Mini crisi in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby col Milan, la squadra di Chivu è stata messa ko anche dall’Atletico Madrid in Champions League.

I nerazzurri hanno disputato una buona partita, ma hanno peccato di nuovo a livello di concentrazione: il gol della sconfitta è infatti arrivato al 93′ sugli sviluppi di calcio d’angolo

Chivu non si è presentato subito ai microfoni per le consuete interviste post gara. Come specificato dall’inviato di Prime, nello spogliatoio è iniziata subito una riunione anti-crisi. Presenti anche i dirigenti, incluso il presidente Marotta.

“Ho fumato tre sigarette una dietro l’altra… – ha detto Chivu a Prime dopo la riunione nello spogliatoio con giocatori e dirigenti – Ai ragazzi ho detto quello che dovevo dire. C’è molto rammarico, non meritavamo di perdere ma ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto tanta amarezza nei ragazzi, però il calcio è questo. Dobbiamo reagire.

Gol nel finale? Purtroppo capita, in area avevamo i migliori saltatori ma quel corner dovevamo evitarlo. Avevamo la possibilità di ripartire, poi abbiamo perso palla ed è nato il corner.

Perché ho tolto i migliori in campo Bonny e Zielinski? Piotr aveva un problema alla coscia, mi ha detto che poteva resistere solo altri cinque minuti. Bonny l’ho tolto perché mi servivano forze fresche, mi servivano Thuram ed Esposito, cioè uno che mi faceva salire la squadra e l’altro che nelle ripartenze poteva far male”, ha concluso Chivu.