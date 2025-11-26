Roma-Midtjylland, Gasperini ritrova Dybala e non solo: cosa ha detto l’allenamento della Joya

Il tecnico giallorosso ha avuto a disposizione anche oggi l’argentino insieme ad altri due acciaccati: recuperi importanti in vista di domani e del Napoli

Gian Piero Gasperini recupera pezzi. Ed è la notizia migliore che potesse avere alla vigilia della sfida fondamentale per l’Europa League contro la capolista Midtjylland, ma anche in vista del big match di domenica sera all’Olimpico contro il Napoli di Antonio Conte. Erano tre gli acciaccati un po’ in dubbio per la gara con i danesi, ma tutti quanti hanno risposto presente all’allenamento di rifinitura.

Dybala e Bailey, dopo il rientro totale in gruppo di ieri oggi hanno lavorato nuovamente con la squadra confermando la loro piena disponibilità. Chi era un po’ in dubbio era anche Hermoso, ma pure lui è sceso in campo con i compagni. Gli occhi erano soprattutto sull’argentino, che – visto da vicino nel possesso palla a campo ridotto con ritmi intensi durante la rifinitura – è sembrato in buonissima forma. Coinvolto, attivo, col solito tocco vellutato. Fondamentale è dir poco.

Gli unici indisponibili per domani a questo punto sono Angelino – che si è allenato a parte su un campo adiacente -, Dovbyk e Baldanzi che è fuori lista Uefa. Contro il Midtjylland l’orientamento è schierare ancora la formazione ‘tipo’ di queste ultime settimane. I tre acciaccati rientrati in questi giorni non dovrebbero partire dal primo minuto, ma non è neanche da escludere. Il rebus principale resta l’attacco, con Soulé, Pellegrini e Ferguson in vantaggio. Ma, appunto, occhio a Dybala.