Var, Chivu e Calhanoglu: è bufera durante Atletico Madrid-Inter

I tifosi nerazzurri esplodono dopo l’1-0 firmato da Julian Alvarez

Tifosi dell’Inter scatenati dopo il gol di Julian Alvarez che ha portato avanti l’Atletico di Simeone. Un gol inizialmente annullato da Letexier: il fischietto francese ravvisa subito il tocco col braccio di Bueno sulla palla allontanata, malissimo, da Carlos Augusto.

Chivu durante Atletico-Inter
Var, Chivu e Calhanoglu: è bufera durante Atletico Madrid-Inter

Dopo aver rivisto l’episodio al monitor, dietro ‘consiglio’ della sala Var, l’arbitro transalpino ha cambiato idea convalidando la rete del bomber argentino.

Per Calvarese, il moviolista di ‘Prime’, “ci vorrebbe un’altra telecamera, visto che da quella mostrata non si capisce se il pallone cambia il giro. Secondo me il controllo è stato relativo al tocco: anche se non è Bueno a segnare, ma il compagno, per me se la tocca è da annullare“.

Gli interisti se la prendono con l’arbitro, ma anche con Calhanoglu che ha perso un pallone sanguinoso a inizio azione – come nel derby – col solito Sommer (stavolta senza colpe) e persino con Chivu, “perché appena si alza il livello la sua Inter non si dimostra all’altezza della situazione”.

C’è chi addirittura invoca l’esonero del tecnico, reo di aver schierato di nuovo Carlos Augusto fuori ruolo, in caso di sconfitta.

