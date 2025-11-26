Var, Chivu e Calhanoglu: è bufera durante Atletico Madrid-Inter

I tifosi nerazzurri esplodono dopo l’1-0 firmato da Julian Alvarez

Tifosi dell’Inter scatenati dopo il gol di Julian Alvarez che ha portato avanti l’Atletico di Simeone. Un gol inizialmente annullato da Letexier: il fischietto francese ravvisa subito il tocco col braccio di Bueno sulla palla allontanata, malissimo, da Carlos Augusto.

Dopo aver rivisto l’episodio al monitor, dietro ‘consiglio’ della sala Var, l’arbitro transalpino ha cambiato idea convalidando la rete del bomber argentino.

Per Calvarese, il moviolista di ‘Prime’, “ci vorrebbe un’altra telecamera, visto che da quella mostrata non si capisce se il pallone cambia il giro. Secondo me il controllo è stato relativo al tocco: anche se non è Bueno a segnare, ma il compagno, per me se la tocca è da annullare“.

Gli interisti se la prendono con l’arbitro, ma anche con Calhanoglu che ha perso un pallone sanguinoso a inizio azione – come nel derby – col solito Sommer (stavolta senza colpe) e persino con Chivu, “perché appena si alza il livello la sua Inter non si dimostra all’altezza della situazione”.

Mani clamoroso. Lo rivede e assegna il gol. Incredibile.#AtleticoInter — Luca Gelpi (@iLuca90) November 26, 2025

Tocco col braccio nettissimo e gol convalidato… Il VAR fa danni al Wanda Metropolitano#AtleticoInter #Inter — Marco Corradi (@corradone91) November 26, 2025

Se perde pure questa Chivu va esonerato. Per ora ha vinto solo contro le piccole. Appena si alza il livello ci segnano tutte alla prima occasione. Io non ce la faccio più. #AtleticoInter — Ame (@cryptogag66) November 26, 2025

Gol di mano ahahahah Dai chiudiamo tutto.#AtleticoInter — IM R⚫️X ⭐️⭐️ Pulcino Pio (@IM_theRox) November 26, 2025

Fase difensiva da improvvisati. Prima volta che scendono fanno gol, chiunque 😂#AtleticoInter — Verdict (@ilverdetto_) November 26, 2025

Come nel derby, Calhanoglu perde un pallone sanguinoso.

Non possiamo non segnare mai mai mai diecimila azioni e non segniamo mai — Freemind (@CensuraFreemind) November 26, 2025

Ennesimo gol per palla persa da Calha.

Quando lo capiamo?#inter#calhanoglu — post_luke (@_Post_Luke_) November 26, 2025

Oltre all’errore di Calhanoglu Sommer avrebbe dovuto uscire sul cross invece gli hanno piombato il culo sulla linea di porta, anche Chivu comunque testa dura a riproporre sia lui che Carlos Augusto #AtleticoMadridInter — lunaxeos 🖤💙 (@lunaxeos_) November 26, 2025

C’è chi addirittura invoca l’esonero del tecnico, reo di aver schierato di nuovo Carlos Augusto fuori ruolo, in caso di sconfitta.