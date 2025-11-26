Atalanta
Nico Paz via a gennaio? A Como hanno una certezza

Foto dell'autore

Nico Paz e le voci sul possibile rientro a Madrid già a gennaio: a Como hanno una certezza. Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Nico Paz è stato scritto la scorsa estate: sarà di nuovo al Real Madrid dal prossimo giugno. Il club spagnolo e il Como, nei giorni in cui è stata rifiutata l’offerta monstre dal Tottenham hanno infatti programmato per giugno 2026 il ritorno del giovane fantasista, tra i protagonisti assoluti di questa stagione con 5 gol e 4 assist.

Nico Paz, il futuro è già scritto (Ansa foto) – calciomercato.it

È chiaro, in questo momento uno come Nico Paz farebbe molto comodo agli spagnoli, ma anche i lariani vogliono che lui prosegua il percorso con Fabregas.

Il tecnico è stato infatti determinante per la crescita del giocatore e lui stesso non vuole assolutamente privarsi delle sua stella a stagione in corso. Come lo potrebbe prendere il Real a gennaio? Con un nuovo accordo perché la clausola, appunto, è attivabile dal prossimo giugno.

