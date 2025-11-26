Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DAZN, caos in Belgio: UFFICIALE, interrotta la trasmissione del campionato

Foto dell'autore

Dopo il terremoto del recente passato in Francia, anche in Belgio si scatena il terremoto relativo ai diritti tv: DAZN lascia al buio il campionato belga, il motivo

Momento delicatissimo per DAZN e per il campionato belga. Il broadcaster, solamente pochi mesi fa, si era assicurato i diritti della Jupiter League per il quinquennio 2025-2030. Un’esperienza che però, almeno per il momento, pare già essersi conclusa. Dall’azienda è arrivato infatti l’annuncio ufficiale di rescissione immediata del contratto, inviata alla lega calcistica.

Ombrello con logo DAZN sotto la pioggia
DAZN, caos in Belgio: UFFICIALE, interrotta la trasmissione del campionato – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Una decisione derivata da quanto avvenuto in merito al disimpegno di Proximus e Telenet, gli operatori di telecomunicazioni del Belgio con cui DAZN aveva sottoscritto un accordo per la distribuzione dei match. Di fronte alla loro marcia indietro, la Federcalcio belga non ha voluto rinegoziare l’accordo complessivo, per il quale DAZN aveva sborsato 84,2 milioni di euro.

A questo punto, DAZN ha dovuto necessariamente, a propria volta, fare marcia indietro, dato che per l’emittente sostenere di fatto gli interi costi del contratto avrebbe causato perdite da 50 milioni a stagione. Dunque, con effetto immediato, in questo momento il campionato belga rimane senza copertura televisiva. Anche se da parte del broadcaster si annuncia la volontà di venire incontro alle esigenze dei tifosi, in caso di riapertura delle trattative per la rinegoziazione del contratto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie