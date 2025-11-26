DAZN, caos in Belgio: UFFICIALE, interrotta la trasmissione del campionato

Dopo il terremoto del recente passato in Francia, anche in Belgio si scatena il terremoto relativo ai diritti tv: DAZN lascia al buio il campionato belga, il motivo

Momento delicatissimo per DAZN e per il campionato belga. Il broadcaster, solamente pochi mesi fa, si era assicurato i diritti della Jupiter League per il quinquennio 2025-2030. Un’esperienza che però, almeno per il momento, pare già essersi conclusa. Dall’azienda è arrivato infatti l’annuncio ufficiale di rescissione immediata del contratto, inviata alla lega calcistica.

Una decisione derivata da quanto avvenuto in merito al disimpegno di Proximus e Telenet, gli operatori di telecomunicazioni del Belgio con cui DAZN aveva sottoscritto un accordo per la distribuzione dei match. Di fronte alla loro marcia indietro, la Federcalcio belga non ha voluto rinegoziare l’accordo complessivo, per il quale DAZN aveva sborsato 84,2 milioni di euro.

A questo punto, DAZN ha dovuto necessariamente, a propria volta, fare marcia indietro, dato che per l’emittente sostenere di fatto gli interi costi del contratto avrebbe causato perdite da 50 milioni a stagione. Dunque, con effetto immediato, in questo momento il campionato belga rimane senza copertura televisiva. Anche se da parte del broadcaster si annuncia la volontà di venire incontro alle esigenze dei tifosi, in caso di riapertura delle trattative per la rinegoziazione del contratto.