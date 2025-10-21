DIRETTA Tutte le notizie di martedì 21 ottobre: quasi 200 napoletani arrestati a Eindhoven LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 21 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Chiusa definitivamente la settima giornata di Serie A, è già tempo di rituffarsi in Champions League. Grande attesa per le due partite di oggi che vedono impegnate le italiane. Il Napoli di scena in casa del PSV, l’Inter invece fa visita all’Union St.Gilloise.
Nel frattempo si preparano anche Atalanta e Juventus, con Tudor che resta sotto osservazione ed è atteso alla prova più difficile, in casa del Real Madrid.
PSV-Napoli, dall'Olanda: arrestati 180 tifosi azzurri
Serata movimentata a Eindhoven dove stasera si giocherà PSV-Napoli. Secondo i media olandesi ieri sera sono stati arrestati circa 180 tifosi napoletani in centro città, anche se la polizia ha spiegato che non ci sono stati scontri né disordini. Le autorità – scrive l’agenzia locale Anp – lo avrebbero impedito proprio con gli arresti. I provvedimenti sono stati presi in seguito alla richiesta degli agenti ai tifosi del Napoli di lasciare il centro. Richiesta però ignorata: per questo sono stati portati in commissariato.