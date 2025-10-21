DIRETTA Tutte le notizie di martedì 21 ottobre: quasi 200 napoletani arrestati a Eindhoven LIVE

Serata movimentata a Eindhoven dove stasera si giocherà PSV-Napoli. Secondo i media olandesi ieri sera sono stati arrestati circa 180 tifosi napoletani in centro città, anche se la polizia ha spiegato che non ci sono stati scontri né disordini. Le autorità – scrive l’agenzia locale Anp – lo avrebbero impedito proprio con gli arresti. I provvedimenti sono stati presi in seguito alla richiesta degli agenti ai tifosi del Napoli di lasciare il centro. Richiesta però ignorata: per questo sono stati portati in commissariato.