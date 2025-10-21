PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone

Sprofonda in Olanda il Napoli di Conte: tutti insufficienti, da Buongiorno al centravanti Lucca che si becca l’espulsione diretta

Il Napoli sprofonda ad Eindhoven contro il PSV con un severissimo 6-2. Serata storta, tutto sbagliato. Malissimo il reparto difensivo, con Buongiorno e Buekema sempre in ritardo. Fanno fatica a tenere Til, ma anche Saibari, tra i migliori in campo.

Salva solo la faccia McTominay, uno degli ultimi a mollare. Un po’ come De Bruyne, ma è troppo troppo poco quello che si è visto in campo. Insufficienti tutti, dal portiere al capitano, fino a Lucca che si becca un rosso diretto tutto da decifrare.

Le pagelle di PSV-Napoli

PSV

TOP Man 7,5

FLOP: nessuno

Kovar 6

Flamingo 6

Schouten 6

Gasiorowski 6 (Obispo 6)

Salah-Eddine 6

Junior 6,5

Veerman 6

Man 7,5

Saibari 7

Perisic 7

Til 7 (Pepi s.v.)

Bosz 7 – Imbriglia il Napoli, scherma De Bruyne, manda nel pallone la difesa azzurra. Serata perfetta.

NAPOLI

TOP McTominay 6,5 – Torna ad incidere. Al di là dei gol, serviva una risposta dopo alcune prestazioni deludenti. Salva la sua faccia con una doppietta, ora la testa all’Inter.

FLOP Buongiorno 4 – Torna dopo l’infortunio e torna malissimo, fermo sulle gambe, poco reattivo e sfortunato. Ma non è il solo ad avere la serata storta.

Milinkovic-Savic 4

Di Lorenzo 4

Beukema 5 (Juan Jesus 5)

Buongiorno 4

Spinazzola 6 (Gutierrez 4,5)

Gilmour 5 (Noa Lang 5)

Politano 4,5

Anguissa 4

De Bruyne 5 (Elmas s.v.)

McTominay 6,5

Lucca 4,5

Conte 4,5 – La squadra è completamente disunita. Mancano alcuni calciatori chiave, ma dopo Torino si sono fatti 10 passi indietro. E tra pochi giorni c’è lo scontro diretto contro l’Inter. Napoli in affanno, senza idee e soluzioni alternative

Il tabellino di PSV-Napoli 6-2

Marcatori: 31′,86′ McTominay, 35′ aut. Buongiorno, 39′ Saibari, 54′ e 80′ Man, 87′ Pepi, 89′ Driouech

PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski (46′ Obispo), Salah-Eddine (85′ Salah Eddine); M. Junior, Veerman; Man, Saibari (89′ Wanner), Perisic (85′ Driouech); Til (85′ Pepi)

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema (58′ Juan Jesus), Buongiorno, Spinazzola (58′ Gutierrez); Gilmour (58′ Lang); Politano (73′ Neres), Anguissa, De Bruyne (84′ Elmas), McTominay; Lucca

Ammonizioni: Gasiorowski (P), Veerman (P), Spinazzola (N), Saibari (P), Driouech (P)

Espulsioni: Lucca (N)

Arbitro: Daniel Siebert (GER); assistenti: Seidel e Foltyn; IV: Schlager; VAR: Dingert e Dankert

Note: 3′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo