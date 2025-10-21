Atalanta
PSV-Napoli, 180 tifosi arrestati nella notte: cosa è successo

In centro città la polizia ha fermato e portato in commissariato parecchie decine di sostenitori partenopei alla vigilia della sfida di Champions

Vigilia movimentata ad Eindhoven. Ben 180 tifosi del Napoli, alcuni senza biglietto secondo la stampa locale, sono stati fermati preventivamente dalla polizia olandese a seguito di assembramenti potenzialmente pericolosi.

Polizia a Eindhoven (Ansafoto) – calciomercato.it

I supporter azzurri sono stati portati nella notte nella centrale di Mathildelaan con un autobus e sono stati interrogati dagli agenti. Secondo le ultime notizie da Eindhoven, il rilascio avverrà in mattinata. Le autorità locali temevano scontri nel centro città, per una partita considerata ad altissima tensione. Ad ogni modo non si registrano disordini, ma il tutto è avvenuto per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico. Un gesto che però lascia qualche perplessità. Le agenzia di stampa olandesi sottolineano che sono stati fermati anche 4 tifosi del PSV.

