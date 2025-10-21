Chivu cambia ancora l’Inter: c’è una prima volta in Champions

L’Inter di scena questa sera in Belgio contro l’Union St. Gilloise: le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro
Chivu mischia ancora le carte e cambia nuovamente la sua Inter. Dopo le prove della vigilia ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro è intenzionato a far ruotare ancora i suoi interpreti rispetto alla vittoriosa trasferta di Roma.
Ci saranno infatti diverse novità anche questa sera a Bruxelles, dove l’Inter cercherà la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions nel match contro l’Union St. Gilloise. La prima ‘sorpresa’ riguarda l’attacco: Bonny, match winner contro la Roma, dovrebbe accomodarsi in panchina con Chivu che per la prima volta in stagione punterà dal primo minuto sulla coppia Lautaro Martinez-Esposito.
Inter, Chivu punta sul tandem Lautaro-Esposito: la probabile formazione
Nel reparto offensivo pesa ovviamente l’assenza di Marcus Thuram, con il recupero del francese che è slittato rispetto alle previsioni iniziali.
Il figlio d’arte salterà anche il big match con il Napoli e il successivo turno infrasettimanale d campionato contro la Fiorentina, con l’obiettivo di tornare disponibile per la trasferta di Verona. Intanto Chivu darà fiducia a Pio Esposito, mentre in difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Bisseck. In mediana spazio per Sucic, mentre Frattesi potrebbe far rifiatare Barella. A sinistra, Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco.
La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi), Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.