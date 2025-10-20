Inter, rebus Lautaro e quattro novità in Champions. Thuram punta Conte | VIDEO CM.IT

L’Inter pronta a decollare in Belgio per la sfida di Champions League contro l’Union St.Gilloise: le possibili scelte del tecnico nerazzurro Chivu

Cristian Chivu non vuole distrazioni e tiene a rapporto i suoi giocatori prima di iniziare la rifinitura pre Champions, in vista della trasferta dell’Inter di domani sera in Belgio contro l’Union St. Gilloise.

Sul volo che nel pomeriggio partirà per Bruxelles non ci sarà ancora Marcus Thuram, che ha continuato nel lavoro personalizzato ad Appiano Gentile mentre i compagni erano impegnati nell’allenamento di vigilia della sfida europea contro la formazione belga.

Il figlio d’arte deve completare il percorso di recupero dopo l’infortunio delle scorse settimane alla coscia e punta a tornare disponibile sabato pomeriggio nel big match del ‘Maradona’ con il Napoli.

Inter, le scelte di Chivu per la Champions: out Thuram, dubbio in attacco

In attacco Chivu sarà quindi ancora senza Thuram e riflette se far rifiatare dal primo minuto capitan Lautaro Martinez, in vista appunto anche della partitissima del prossimo weekend contro la squadra di Conte.

Per una maglia da titolare si candida Esposito che potrebbe affiancare Bonny, quest’ultimo match winner sabato all’Olimpico contro la Roma. Chivu medita anche altri cambi nel proprio scacchiere tattico: De Vrij al centro della difesa, Sucic nei tre in mediana, mentre Carlos Augusto insidia Dimarco sulla corsia mancina. Oltre a Thuram, out dalla trasferta in Belgio anche Darmian e Di Gennaro (il terzo portiere è stato operato nelle scorse ore).

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro Martinez (Pio Esposito), Bonny.