Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, rebus Lautaro e quattro novità in Champions. Thuram punta Conte | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

L’Inter pronta a decollare in Belgio per la sfida di Champions League contro l’Union St.Gilloise: le possibili scelte del tecnico nerazzurro Chivu

Cristian Chivu non vuole distrazioni e tiene a rapporto i suoi giocatori prima di iniziare la rifinitura pre Champions, in vista della trasferta dell’Inter di domani sera in Belgio contro l’Union St. Gilloise. 

Lautaro Martinez in dubbio per la Champions
Lautaro Martinez (LaPresse) – Calciomercato.it

Sul volo che nel pomeriggio partirà per Bruxelles non ci sarà ancora Marcus Thuram, che ha continuato nel lavoro personalizzato ad Appiano Gentile mentre i compagni erano impegnati nell’allenamento di vigilia della sfida europea contro la formazione belga.  

Il figlio d’arte deve completare il percorso di recupero dopo l’infortunio delle scorse settimane alla coscia e punta a tornare disponibile sabato pomeriggio nel big match del ‘Maradona’ con il Napoli.

Inter, le scelte di Chivu per la Champions: out Thuram, dubbio in attacco

In attacco Chivu sarà quindi ancora senza Thuram e riflette se far rifiatare dal primo minuto capitan Lautaro Martinez, in vista appunto anche della partitissima del prossimo weekend contro la squadra di Conte.

Per una maglia da titolare si candida Esposito che potrebbe affiancare Bonny, quest’ultimo match winner sabato all’Olimpico contro la Roma. Chivu medita anche altri cambi nel proprio scacchiere tattico: De Vrij al centro della difesa, Sucic nei tre in mediana, mentre Carlos Augusto insidia Dimarco sulla corsia mancina. Oltre a Thuram, out dalla trasferta in Belgio anche Darmian e Di Gennaro (il terzo portiere è stato operato nelle scorse ore).

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro Martinez (Pio Esposito), Bonny.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie