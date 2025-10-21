Napoli umiliato, Conte boccia il mercato: “Troppi nove acquisti”

Antonio Conte ha commentato a caldo il clamoroso crollo in Champions League: le dichiarazioni del tecnico del Napoli

Figuraccia storica del Napoli di Conte sul campo del PSV. I campioni d’Italia sono stati travolti 6-2 dagli olandesi: ecco le parole dell’allenatore nell’immediato post partita.

Conte ha parlato così a ‘Sky Sport’: “C’è delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire la tendenza. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C’era grande compattezza in tutto e per tutto. Quest’anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori”.

L’allenatore ex Juventus ed Inter si è espresso così sull’ultimo mercato del club: “Secondo me nove calciatori sono stati troppi. Inserire nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Io l’avevo detto. Il livello è questo, la Champions League offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest’anno. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta connessione”.

😱 LA PAGELLA DI CONTE ❌ 4,5: la squadra è completamente disunita. Mancano alcuni calciatori chiave, ma dopo Torino si sono fatti 10 passi indietro. E tra pochi giorni c’è lo scontro diretto contro l’Inter. Napoli in affanno, senza idee e soluzioni alternative ✍️ @zullotwit pic.twitter.com/5ZcubpTqS9 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 21, 2025

In chiusura, ancora sulle scelte di calciomercato: “Abbiamo fatto mercato perché eravamo obbligati. L’anno scorso avevamo una rosa striminzita e siamo stati bravi a vincere lo Scudetto. Abbiamo messo dentro nove giocatori, poi ci vogliono tempo e pazienza. I vecchi che hanno fatto l’impresa devono essere bravi a mettersi in gioco. Tutti dobbiamo farlo, io per primo”.