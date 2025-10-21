Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Tudor trema e ritrova due pedine per il Bernabeu | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

Scotta la panchina del tecnico croato, che intanto può sorridere: doppio rientro dall’infermeria in vista della trasferta di Champions League contro il Real Madrid

Il momento è tra i più delicati in casa Juventus, che non vince da sei partite e domenica è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo del Como.

Tudor, le ultime prima di Real-Juve
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

Igor Tudor è sotto osservazione e i prossimi impegni saranno decisivi per il futuro sulla panchina bianconera. La dirigenza riflette sull’operato del tecnico e i rapporti con il Dg Comolli sono sempre più freddi negli ultimi tempi. La Juve dovrà dare delle risposte già domani sera in Champions League nella tana della corazzata Real Madrid, anche se le gare decisive per Tudor saranno le prossime due di campionato contro Lazio e Udinese.

Juventus, Tudor recupera Zhegrova e Miretti per il Real Madrid

Tudor per la trasferta del ‘Bernabeu’ sarà ancora senza Cabal e soprattutto Bremer, con quest’ultimo che potrebbe tornare direttamente nel 2026 dopo la nuova operazione al ginocchio.

Le buone notizie in questo momento difficile per l’allenatore della Juve arrivano comunque da Zhegrova, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il fastidio all’inguine e all’anca che lo aveva costretto al forfait per Como. Il kosovaro non partirà titolare, ma potrebbe essere un’arma da sfruttare a gara in corso per Tudor. L’altra nota lieta è il rientro in squadra dopo oltre due mesi di Miretti, assente da metà agosto per un infortunio muscolare.

Nell’undici titolare contro il Real Madrid si rivedrà probabilmente Gatti in difesa, mentre nel reparto offensivo potrebbe esserci una chance per Openda nel tridente insieme a Conceicao e all’inamovibile Yildiz.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie