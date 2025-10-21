Juventus, Tudor trema e ritrova due pedine per il Bernabeu | VIDEO CM.IT

Scotta la panchina del tecnico croato, che intanto può sorridere: doppio rientro dall’infermeria in vista della trasferta di Champions League contro il Real Madrid

Il momento è tra i più delicati in casa Juventus, che non vince da sei partite e domenica è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo del Como.

Igor Tudor è sotto osservazione e i prossimi impegni saranno decisivi per il futuro sulla panchina bianconera. La dirigenza riflette sull’operato del tecnico e i rapporti con il Dg Comolli sono sempre più freddi negli ultimi tempi. La Juve dovrà dare delle risposte già domani sera in Champions League nella tana della corazzata Real Madrid, anche se le gare decisive per Tudor saranno le prossime due di campionato contro Lazio e Udinese.

Juventus, Tudor recupera Zhegrova e Miretti per il Real Madrid

Tudor per la trasferta del ‘Bernabeu’ sarà ancora senza Cabal e soprattutto Bremer, con quest’ultimo che potrebbe tornare direttamente nel 2026 dopo la nuova operazione al ginocchio.

🎥 #Juventus – Rifinitura per i bianconeri in vista della delicata trasferta di Champions al Bernabeu: sotto gli occhi attenti di #Tudor sono tornati ad allenarsi con il gruppo anche #Zhegrova e #Miretti, recuperati per la sfida contro il #RealMadrid 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/jt2w1kSIX4 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 21, 2025

Le buone notizie in questo momento difficile per l’allenatore della Juve arrivano comunque da Zhegrova, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il fastidio all’inguine e all’anca che lo aveva costretto al forfait per Como. Il kosovaro non partirà titolare, ma potrebbe essere un’arma da sfruttare a gara in corso per Tudor. L’altra nota lieta è il rientro in squadra dopo oltre due mesi di Miretti, assente da metà agosto per un infortunio muscolare.

Nell’undici titolare contro il Real Madrid si rivedrà probabilmente Gatti in difesa, mentre nel reparto offensivo potrebbe esserci una chance per Openda nel tridente insieme a Conceicao e all’inamovibile Yildiz.