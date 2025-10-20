Atalanta
Tudor-Comolli, è gelo. Il croato sempre più a rischio: le tempistiche del possibile esonero | CM.IT

Foto dell'autore

Il tecnico croato in bilico dopo il ko col Como, sesta partita senza vittoria, e l’ennesima prestazione incolore: cosa sta succedendo

Tudor al momento rimane sulla panchina della Juve, ma è una permanenza a tempo, con una scadenza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it anche ieri, è gelo tra il croato e il tecnico, tanto che dopo la sconfitta contro il Como sono aumentate le possibilità di una separazione.

juve tudor a rischio esonero
Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it

La Juventus rimprovera al tecnico la mancanza di identità e gli ultimi risultati negativi in campionato. L’allenatore, da parte sua, ha ricordato di non aver minimamente inciso sul mercato e sulla programmazione della squadra. La scorsa estate infatti ha chiesto, a gran voce, un difensore e un centrocampista, ma sono arrivati solo rinforzi in attacco, tra l’altro poco funzionali per caratteristiche al suo gioco.

