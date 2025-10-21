Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Champions League, Psv-Napoli e Union SG-Inter: formazioni Ufficiali LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle squadre italiane

Coinquilini del secondo posto in classifica a 15 punti, Inter Napoli tornano in campo in Champions League, sfidando rispettivamente Union Saint-Gilloise PSV.

Conte e Chivu si stringono la mano
Conte e Chivu (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Una doppia trasferta nella terra delle fiere delle Fiandre che potrà dire molto sulle ambizioni europee dei due club italiani. Partiamo dalla sfida di Eindhoven, dove la squadra allenata da Antonio Conte cercherà un immediato riscatto dopo la sconfitta in campionato in casa del Torino.

Una partita ad alta tensione anche fuori dal campo, come dimostrano i fermi imposti dalla polizia olandese a 180 sostenitori partenopei. Tornano al calcio giocato, il tecnico salentino rispetto a sabato recupera Scott McTominay, ma dovrà fare ancora a meno di Rasmus Hojlund.

A meno di 150 chilometri di distanza, in territorio belga Cristian Chivu va a caccia della sesta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Il successo in casa della Roma ha rilanciato i nerazzurri in chiave scudetto.

Ancora senza Marcus Thuram (il francese rischia di rientrare solo a novembre), l’Inter vuole i tre punti per restare a punteggio pieno nella fase campionato della Champions. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Psv-Napoli e Union SG-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
UNION SAINT-GILLOISE (4-3-3): Scherpen; Khalaili, MacAllister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Rasmussen; El Hadj, David, Niang. All. Hubert

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie