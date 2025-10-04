DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 4 ottobre: Chivu cambia l’attacco

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa

Si è aperta con il colpo esterno del Sassuolo sul campo del Verona la sesta giornata del campionato di Serie A. A decidere l’anticipo del ‘Bentegodi’ la rete di Pinamonti.

Lazio-Torino e Parma-Lecce sono le prime sue gare del sabato, mentre alle 18 l’Inter ospite a San Siro la Cremonese senza l’infortunato Thuram. A chiudere in serata il derby lombardo tra Atalanta e Como.

