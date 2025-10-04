Inter show e muso lungo Dumfries: cosa è successo in panchina

Il laterale destro polemizza, in una serata di gloria per tutta la squadra: cosa è successo al momento della sostituzione

L’Inter da’ spettacolo contro la Cremonese, quattro reti e altre occasioni a ripetizione contro i grigiorossi, in una gara che non ha mai avuto storia fin dai primi minuti. Ma non tutti sono soddisfatti. Polemico Denzel Dumfries, sostituito all’inizio del secondo tempo.

Tra tutti i suoi compagni di squadra, l’olandese probabilmente è stato il meno brillante e convincente. Dopo sette minuti nella ripresa, Chivu ha optato per il cambio con Luis Henrique, una decisione che Dumfries non ha preso bene. Il giocatore non si aspettava la scelta dell’allenatore, quando ha visto il suo numero sulla lavagnetta luminosa ha dato un pugno al pallone prima di uscire dal campo. Poco dopo, sono arrivati il terzo e il quarto gol dell’Inter, ma Dumfries non ha partecipato all’esultanza del resto della squadra, rimanendo a capo chino e scuotendo la testa. E’ intervenuto Kolarov ad andare a consolarlo e cercare di tirargli su il morale, per una serata non memorabile per lui ma molto positiva, di sicuro, per l’Inter nel suo insieme. Successivamente il giocatore si è calmato, sedendosi in panchina con gli altri e assistendo al resto della partita.