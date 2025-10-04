Spettacolo Inter, quattro gol alla Cremonese: Chivu vola

I vice campioni d’Italia si scatenano, poker senza storia nel match di San Siro: terza vittoria di fila in campionato

Continua a vincere l’Inter, che dopo la sconfitta con la Juventus ha inanellato un filotto di cinque successi consecutivi tra campionato e coppa. A San Siro con la Cremonese finisce 4-1, merito delle reti di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella, in una gara in cui la compagine di Chivu ha fatto il bello e il cattivo tempo.

L’Inter inizia a ritmi subito altissimi, Frattesi dopo meno di un minuto calcia verso la porta ma in maniera imprecisa. Serve poco per andare in vantaggio, con Bonny che fugge in profondità e serve Lautaro Martinez sotto porta per la rete dell’1-0. La Cremonese non riesce a reagire, ottime trame nerazzurre e occasioni che fioccano. Il raddoppio di Akanji viene annullato per fuorigioco, ma l’Inter insiste: Silvestri salva tutto su Barella e Mkhitaryan, ma non può nulla sul colpo di testa di Bonny che lo anticipa sul primo palo.

Nella ripresa, l’Inter prosegue a sciorinare calcio spettacolo e chiude presto la contesa. Dimarco con una rasoiata dal limite fa tris, poi poco dopo una azione alla mano manda in porta Barella per il poker. Il resto della gara è accademia, con altre occasioni per fare gol non capitalizzate. Chivu si gode la miglior versione della sua Inter e lancia un segnale alla concorrenza, ora tocca alle altre rispondere. Serata no per la Cremonese, di fatto mai in partita, che incappa nella prima sconfitta in campionato, ma trova il gol della bandiera nel finale con Bonazzoli in girata.

INTER-CREMONESE 4-1 – 6′ Lautaro Martinez (I), 38′ Bonny (I), 55′ Dimarco (I), 57′ Barella (I), 87′ Bonazzoli (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan, Napoli, Roma e Inter* punti 12; Juventus 11; Atalanta, Sassuolo* e Cremonese* 9; Como 8; Bologna, Cagliari, Lazio* e Udinese 7; Parma*, Lecce* e Torino* 5; Fiorentina e Verona* 3, Genoa, Pisa e Lecce 2.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20.45 e Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20.45