Inter, fuori anche Calhanoglu dopo Thuram: prima da titolare con Chivu

La squadra nerazzurra torna subito in campo dopo la goleada di Champions con lo Slavia: oltre al francese, anche il regista turco non è al meglio della condizione

L’Inter ospita la Cremonese nell’anticipo di campionato di questo pomeriggio a San Siro, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri possono ritrovare momentaneamente la vetta, in attesa ovviamente degli impegni delle capoliste e delle squadre che attualmente la precedono in classifica. Per la prima volta in stagione Chivu non avrà a disposizione Marcus Thuram, trascinatore finora dell’Inter tra Serie A e Champions.

L’attaccante francese si è fermato dopo l’ultima gara vinta per 3-0 in Europa contro lo Slavia Praga e rientrerà direttamente dopo la sosta. Al suo posto Bonny è favorito su Esposito per affiancare capitan Lautaro Martinez nel tandem offensivo nerazzurro nella sfida odierna con la Cremonese, ancora imbattuta in campionato.

Inter, Calhanoglu va in panchina: occasione da titolare per Frattesi

Oltre a Thuram, anche Hakan Calhanoglu è uscito acciaccato dall’incrocio di Champions con lo Slavia a causa di una botta al ginocchio rimediata nel finale di partita.

Niente di grave per il centrocampista turco, che aveva tranquillizzato tutti mentre scherzava con il compagno Zielinski, anche se aveva lasciato un po’ zoppicante il ‘Meazza’. La contusione non si è però ancora riassorbita del tutto e ‘Calha’ non ha recuperato al meglio per scendere in campo oggi dal primo minuto.

L’ex Milan va verso la panchina iniziale, con Frattesi favorito su Sucic per completare il trio in mediana con Mkhitaryan e Barella. Quest’ultimo agirebbe da play davanti la difesa al posto di Calhanoglu, mentre per Frattesi (bloccato da un problema allo stomaco con lo Slavia) si tratterebbe della prima apparizione da titolare (come del resto anche per Bonny) della gestione Chivu.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.