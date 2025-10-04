Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, fuori anche Calhanoglu dopo Thuram: prima da titolare con Chivu

Foto dell'autore

La squadra nerazzurra torna subito in campo dopo la goleada di Champions con lo Slavia: oltre al francese, anche il regista turco non è al meglio della condizione

L’Inter ospita la Cremonese nell’anticipo di campionato di questo pomeriggio a San Siro, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Calhanoglu parte dalla panchina
Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it

I nerazzurri possono ritrovare momentaneamente la vetta, in attesa ovviamente degli impegni delle capoliste e delle squadre che attualmente la precedono in classifica. Per la prima volta in stagione Chivu non avrà a disposizione Marcus Thuram, trascinatore finora dell’Inter tra Serie A e Champions.

L’attaccante francese si è fermato dopo l’ultima gara vinta per 3-0 in Europa contro lo Slavia Praga e rientrerà direttamente dopo la sosta. Al suo posto Bonny è favorito su Esposito per affiancare capitan Lautaro Martinez nel tandem offensivo nerazzurro nella sfida odierna con la Cremonese, ancora imbattuta in campionato.

Inter, Calhanoglu va in panchina: occasione da titolare per Frattesi

Oltre a Thuram, anche Hakan Calhanoglu è uscito acciaccato dall’incrocio di Champions con lo Slavia a causa di una botta al ginocchio rimediata nel finale di partita.

Calciomercato Inter, idea Guendouzi per il post Frattesi
Davide Frattesi (LaPresse) – Calciomercato.it

Niente di grave per il centrocampista turco, che aveva tranquillizzato tutti mentre scherzava con il compagno Zielinski, anche se aveva lasciato un po’ zoppicante il ‘Meazza’. La contusione non si è però ancora riassorbita del tutto e ‘Calha’ non ha recuperato al meglio per scendere in campo oggi dal primo minuto.

L’ex Milan va verso la panchina iniziale, con Frattesi favorito su Sucic per completare il trio in mediana con Mkhitaryan e Barella. Quest’ultimo agirebbe da play davanti la difesa al posto di Calhanoglu, mentre per Frattesi (bloccato da un problema allo stomaco con lo Slavia) si tratterebbe della prima apparizione da titolare (come del resto anche per Bonny) della gestione Chivu.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie