Esonero immediato e subito De Zerbi: il mercato delle panchine è impazzito

Il tecnico bresciano ha altri due anni di contratto col Marsiglia. Ecco cosa succede

De Zerbi subito sulla panchina di una big, che vorrebbe dire addio al Marsiglia dopo che è appena iniziata la stagione. La seconda per lui alla guida dell’OM, impegnato oggi alle 17 in casa del Metz per la settima giornata di Ligue 1. Pavard e compagni hanno la possibilità di agguantare momentaneamente il PSG in vetta alla classifica, dodici giorni dopo averlo battuto al ‘Velodrome’.

Quarantesi anni compiuti lo scorso giugno, il tecnico bresciano ha altri due anni di contratto con il club transalpino. Il legame è forte al di là di tutto, per cui sarebbe a dir poco clamoroso se decidesse di andarsene adesso. Diciamo adesso perché in Inghilterra è uscito fuori anche il suo nome per la panchina del Manchester United.

I ‘Red Devils’ lo hanno corteggiato già ai tempi del Brighton, si parlò anche di un incontro che non portò a nulla. A quanto pare De Zerbi non ottenne le garanzie che voleva, e così la trattativa non decollò. Lo United ebbe modo di valutare anche altri profili, decidendo alla fine di confermare ten Hag. Col senno di poi, uno degli innumerevoli gravi errori commessi negli ultimi quindici anni. De Zerbi rimase al Brighton, dal quale però si separò alla fine della stagione 2023/2024.

Il Manchester United torna su De Zerbi: oggi Amorim rischia l’esonero

Il resto è storia recente al Marsiglia, più riaccostamenti vari a Milan e Inter, mentre ora in UK si riparla di lui stavolta per il post Amorim. Stando a ‘Tbrfootball’ De Zerbi continua ad essere molto stimato dal board del Manchester United. Non solo, potrebbero puntare su di lui qualora decidessero di esonerare Ruben Amorim.

Il licenziamento del tecnico portoghese sembra essere dietro l’angolo. Per alcune fonti inglesi potrebbe avvenire anche oggi, o comunque nelle ore successive alla gara col Sunderland (sesto in classifica) appena iniziata. Naturalmente in caso di ulteriore risultato negativo di Bruno Fernandes e compagni, attualmente quattordicesimi con 7 punti, solo 3 in più dalla zona retrocessione.

Lo United ha già perso 3 delle prime 6 giornate di Premier, l’ultima sabato scorso in casa del Brentford, e in EFL Cup è stato buttato fuori al secondo turno dal Grimsby Town, formazione di terza serie. Peggio di così…