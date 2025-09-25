Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio | CM.IT

Foto dell'autore

Il difensore francese in scadenza col Bayern è nel mirino dei nerazzurri in vista del 2026. Ecco le ultime di Calciomercato.it

Con Oaktree la strategia dell’Inter sul mercato è profondamente cambiata, ma un occhio alle cosiddette occasioni, meglio ancora se a zero, continua ad essere dato. In ottica 2026 i fari sono puntati sui difensori, in particolare su Dayot Upamecano. Ventisette anni il prossimo 27 ottobre, il francese è in scadenza col Bayern Monaco dove è approdato quattro anni fa. 

Upamecano esulta dopo il gol col Bayern
Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio (LaPresse) – Calciomercato.it

Mettere le mani sul cartellino del classe ’98 sarà, però, molto complicato. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il transalpino originario della Guinea-Bissau punta a strappare un nuovo ricco contratto rispetto ai circa 5 milioni di euro netti che percepisce attualmente.

La richiesta al Bayern per prolungare arriva a toccare i 19 milioni lordi, più o meno 9/9,5 milioni netti: diventerebbe il quarto calciatore più pagato della rosa, dietro solo a due mostri sacri del club bavarese come Kimmich e Neuer, oltre che ad Harry Kane: l’inglese è in testa con 25 milioni.

Upamecano è un pilastro della squadra di Kompany, per questo il Bayern vuole trovare un accordo: “È già in corso una trattativa – ha dichiarato a ‘Sky Sports DE’ Max Eberl, Ds dei bavaresi – Non è un segreto che desideriamo fortemente prolungare il contratto di Upamecano”, che in quattro anni e qualche mese ha:

  • Disputato 158 partite, di cui 106 in Bundesliga;
  • Segnato 5 gol e realizzato 10 assist;
  • Vinto 6 titoli, di cui 3 campionati.

Upamecano, Inter in corsa ma…

Un’intesa è possibile ma non scontata, dato che la società tedesca non intende più spendere cifre folli – al netto di qualche eccezione – per gli stipendi dei calciatori. Di conseguenza l’Inter può avere ancora qualche chance di prendere Upamecano, sempre a patto che il centrale di Evreux, in caso di rottura col Bayern, accetti di ridimensionare le proprie pretese economiche, non facendosi ingolosire da altre e più remunerative destinazioni. Si parla del Real Madrid

Upamecano in azione con la maglia del Bayern
Inter, Upamecano in salita (LaPresse) – Calciomercato.it

Quel che è certo è che l’Inter non potrebbe in alcun modo garantirgli i 9 e passa milioni chiesti ai bavaresi, né commissioni e bonus alla firma troppo sostanziosi. Il diktat del fondo, come abbiamo già visto con la vicenda Jonathan David, è ormai molto chiaro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie