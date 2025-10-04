Atalanta
Lazio-Torino 3-3 tra rissa, rigore e Var. E il Lecce passa a Parma

Le due gare delle 15 regalano diverse emozioni, pari folle all’Olimpico mentre la squadra di Di Francesco centra la prima vittoria in campionato

Sette gol totali nel primo pomeriggio in Serie A. Sei all’Olimpico di Roma, dove tra Lazio e Torino c’è un rocambolesco 3-3 al 103′ con rigore di Cataldi, mentre a Parma decide, per il Lecce, la rete di Sottil a fine primo tempo.

Succede di tutto tra Lazio e Torino, dominio granata nella prima parte di gara con la rete di Simeone in tap in e altre occasioni per andare in rete. Poi, si scatena Cancellieri: doppia volata in ripartenza dell’esterno laziale e due gol di pregevole fattura con il sinistro. Finale di tempo in crescendo clamoroso per la Lazio, che chiama Israel ad altri interventi miracolosi. Nella ripresa, la squadra biancoceleste prova a gestire, ma il Toro risale coi cambi: decisivo l’ingresso di Adams, che pareggia con un destro all’angolo alto. Recupero bollente, Coco di testa beffa su azione d’angolo una difesa laziale distratta. Sembra fatta per Baroni e i suoi, ma poco dopo un fallo dello stesso Coco su Noslin scatena una rissa e revisione al Var, con Cataldi che, glaciale, dal dischetto evita un ko pesantissimo per i biancocelesti.

A Parma, i padroni di casa iniziano spingendo e creandosi varie occasioni con Pellegrino e Cutrone. Ma passa il Lecce, nel finale di primo tempo, con un tiro cross di Sottil che Suzuki non intercetta. Nella ripresa, assedio dei gialloblù, ma Falcone diventa protagonista con diverse parate che salvano il risultato.

LAZIO-TORINO 3-3 – 16′ Simeone (T), 24′, 40′ Cancellieri (L), 73′ Adams (T), 93′ Coco (T), 103′ Cataldi rig. (L)

PARMA-LECCE 0-1 – 38′ Sottil 

CLASSIFICA SERIE A: Milan, Napoli e Roma punti 12; Juventus 11; Inter, Atalanta, Sassuolo* e Cremonese 9; Como 8; Bologna, Cagliari, Lazio* e Udinese 7; Parma*, Lecce* e Torino* 5; Fiorentina e Verona* 3, Genoa, Pisa e Lecce 2. *una partita in più

