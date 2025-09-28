DIRETTA Calciomercato e non solo, tutte le notizie del 28 settembre LIVE

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti sul nostro portale come di consueto: intensa domenica di campionato e non solo

Tutti pronti per una domenica sportiva e calcistica davvero molto interessante. Come al solito, caratterizzata dal susseguirsi delle partite e delle varie notizie dai campi e dal mercato, sempre attivo, dodici mesi all’anno. Su Calciomercato.it., come sempre, troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Grande attenzione, dopo i match di anticipo del sabato, sul prosieguo del programma della quinta giornata di Serie A, con la sfida tra Milan e Napoli di stasera per cui c’è grande attesa. Ma ci sono anche altre partite decisamente interessanti: il programma odierno prevede Sassuolo-Udinese alle 12.30, Roma-Verona e Pisa-Fiorentina alle 15, Lecce-Bologna alle 18, prima del big match delle 20.45.

09:48 Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Furio Focolari Si è spento questa mattina, all’età di 78 anni, Furio Focolari, celebre giornalista e radiocronista, volto storico dell’emittente ‘Radio Radio’. Focolari era da tempo malato di SLA.