Serie A stravolta: subito due esoneri, salta anche un big

Foto dell'autore

Dopo poche giornate diverse panchine a rischio nel nostro massimo campionato, con le possibilità che si sono alzate parecchio

Quattro giornate, ormai quasi cinque, con la Serie A che pian piano sta definendo le prime gerarchie. Vale a dire sorprese, conferme e grandi delusioni. Fino ad ora nessuno degli allenatori che hanno cominciato la stagione è stato già esonerato, ma sicuramente più di uno deve fare molta attenzione e le prossime 1-2 partite saranno decisive.

Stefano Pioli (LaPresse) – calciomercato.it

Se Napoli e Milan sono le conferme, le sorprese positive potrebbero essere in parte la Roma e il Como, insieme a Cremonese e Udinese. In negativo invece hanno decisamente colpito le partenze di Lazio e Fiorentina in primis, ma anche dell’Inter, oltre che di formazioni che saranno comunque invischiate nella lotta per non retrocedere. Vedi Lecce e Pisa. E proprio questi sono gli allenatori principali che anche secondo i bookmakers rischiano maggiormente.

Di Francesco e Pioli a rischio esonero: le nuove quote

Come riporta ‘Agipronews’, è proprio Eusebio Di Francesco quello che in questo momento è più in bilico e in pericolo esonero prima di Natale. Addirittura Snai lo offre a 1,50, una quota calata davvero tanto rispetto ai giorni scorsi. Anche l’Atalanta, nonostante le due vittorie consecutive e una buona posizione in classifica, non convince e Ivan Juric è quotato a 2.

Eusebio Di Francesco (LaPresse) – calciomercato.it

Zanetti del Verona e Gilardino al Pisa rischiano pure parecchio con il 2,25 su Betflag. C’è poi pure Stefano Pioli alla Fiorentina che proprio non decolla e anche per lui la quota è sceso fino a 3 visto che non è ancora riuscito a vincere in campionato ed è quartultimo con soli due punti. Il tasso di pericolo esonero è salito a dismisura soprattutto negli ultimi giorni e per questo motivo vanno tenuti particolarmente sotto controllo.

