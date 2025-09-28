Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Fiorentina non gira, Pioli sotto osservazione: ecco gli allenatori liberi

Foto dell'autore

Situazione delicata in casa Fiorentina: la vittoria ancora non arriva e il futuro del tecnico non appare così certo

Un inizio di stagione complicato e una situazione in classifica certamente complessa, con la prima vittoria in campionato che ancora non arriva.

Pioli
Pioli a rischio: la Fiorentina non vince più (LaPresse) – Calciomercato.it

Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola non è stato certamente dei migliori. L’unica nota positiva è stata il raggiungimento della League Phase di Conference League, ma la vittoria in campionato, in casa Fiorentina ancora, non arriva. E la situazione panchina rischia di scaldarsi decisamente.

Nel derby contro il Pisa la Fiorentina è stata letteralmente salvata dai legni e dalle mani. I nerazzurri hanno infatti colpito nel primo tempo una traversa con l’ex Nzola e nel secondo un palo con l’altro ex Cuadrado. La via del gol l’aveva trovata invece Meister, ma la sua rete è stata annullata per un tocco di mano precedente al tiro, con il braccio molto attaccato al corpo. Anche un paio di tocchi di mano in area viola hanno scatenato le proteste pisane, ma né l’arbitro Manganiello né il Var hanno sanzionato con la massima punizione.

Fiorentina, Pioli non sa più vincere: la situazione

Un pari fortunato dunque per Stefano Pioli, per cui le prossime gare rischiano di diventare decisive. Ora i toscani affronteranno il Sigma Olomouc in Conference League in casa e poi la Roma, sempre in casa, domenica prossima.

La sensazione è che queste due gare, che precedono la sosta di ottobre, possano essere decisive per il futuro del tecnico emiliano. Il club sta affrontando una situazione in classifica complessa e potrebbe esserci prima della sosta una possibile svolta. Diversi i nomi che possono rivelarsi possibili suggestioni per la società viola. Da Luciano Spalletti, profilo che da sempre piace alla società a Daniele De Rossi, di cui è grande estimatore Daniele Pradé.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie