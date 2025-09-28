Gilardino mastica amaro: “Episodio molto chiaro”

Polemiche dopo il derby Pisa-Fiorentina, il tecnico nerazzurro non nasconde la sua amarezza

Una vittoria che ancora non arriva. Sia il Pisa che la Fiorentina non sono riusciti a conquistare il primo successo in campionato: all’Arena Garibaldi finisce 0-0, anche se non mancano le polemiche.

Nel mirino in particolare alcuni episodi che hanno sfavorito i padroni di casa. Dal gol di Meister, annullato per un tocco di mano ad un altro tocco di mano di Pongracic nell’area viola, non sanzionato da Manganiello e dal Var. “Sul gol di Meister mi hanno spiegato che è una regola, in generale nel calcio non condivido questo tipo di regole. La accettiamo, con amarezza. Per quanto riguarda il mano su cross di Bonfanti credo sia molto chiaro” ha commentato Gilardino ai microfoni di ‘DAZN’ al termine del match.

Sulla gara: “I ragazzi hanno rappresentato a pieno il cuore dei tifosi, il pari ci va un po’ stretto per la gara fatta, contro una squadra forte. Abbiamo avuto tante situazioni, alcuni episodi dubbi e da valutare, ma devo fare i complimenti a ragazzi, se continuiamo ad avere questo tipo di intensità arriveranno le vittorie”.

Serie A: “C’è certezza che possiamo stare in questo campionato, il desiderio è di starci a pieno, vedo la mentalità dei ragazzi crescere, è un percorso di maturazione che dobbiamo avere, ma abbiamo giocato questa gara alla grande, con compattezza e intensità. Dispiace perché non riusciamo a prendere bottino pieno, soprattutto per i ragazzi, ma sono orgoglioso di loro. Dobbiamo continuare a lavorare e crederci”.

Ansia: “Non credo ci sia ansia da risultato, ma è naturale che nel nostro percorso dobbiamo passare da certi tipi di risultati e da queste partite. Sono orgoglioso di loro, se continueremo ad avere questa mentalità i tre punti arriveranno. L’intensità è stato a nostro favore, abbiamo preso una traversa e un palo e qualche episodio dubbio da recriminare”.