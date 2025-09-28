DIRETTA Serie A, Sassuolo-Udinese 2-0 | Dopo Laurientè segna anche Konè, tremendo uno-due! LIVE

Si apre la domenica della quinta giornata del campionato di Serie A con la sfida tra i neroverdi e i bianconeri

Dopo le gare giocate sabato, si apre anche la domenica del quinto turno del massimo campionato italiano di calcio: il lunch match vede di fronte il Sassuolo e l’Udinese.

I padroni di casa, guidati in panchina da Fabio Grosso, sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro l’Inter di Cristian Chivu nel turno precedente: risultato finale 2-1, rete neroverde siglata da Walid Cheddira.

Di contro, i bianconeri di Kosta Runjaic arrivano a questo appuntamento dopo il rotondo 3-0 interno patito contro il Milan di Massimiliano Allegri, una sconfitta senza discussioni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-UDINESE

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Grosso

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 12; Juventus* 11; Milan, Roma, Inter*, Atalanta* e Cremonese* 9; Como* 8; Udinese, Cagliari* 7; Bologna 6; Torino 4; Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1

*una partita in più