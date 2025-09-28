Esonero dopo la svolta? Gli scenari della big del campionato | CM.IT

Brutto scivolone casalingo per una delle favorite del campionato: il momento è già delicato

Non inizia nel migliore dei modi il nuovo corso societario, con il tonfo casalingo che fa rumore e lascia il segno dopo il sabato di campionato.

Il Monza cade davanti al pubblico amico dell’U-Power Stadium contro la matricola Padova, iniziando nel peggiore dei modi dopo la svolta societaria e il closing di giovedì che ha portato gli americani di Beckett Layne Ventures all’acquisizione da Fininvest del pacchetto di maggioranza del club brianzolo.

Domani ci saranno le dimissioni ufficiali dal Cda di Adriano Galliani, contestato anche ieri dalla curva biancorossa e che potrebbe ripartire dal Milan dopo l’addio al ‘suo’ Monza. Intanto per la nuova proprietà era presente ieri allo stadio Lauren Crampsie, uno dei due fondatori del fondo statunitense che ha rilevato la società dalla famiglia Berlusconi.

Panchina Monza, fiducia a Bianco: il tecnico (per ora) non rischia

Non il modo migliore per iniziare la nuova era per il Monza a stelle e strisce, trafitta nel secondo tempo dalla zampata di Varas. La squadra di Bianco si è svegliata troppo tardi ed è uscita tra i fischi di insoddisfazione della Curva Pieri.

Proprio l’allenatore ex Frosinone e Modena finisce sotto accusa, con il cammino del Monza deludente finora in questo avvio di campionato. I brianzoli sono partiti ai nastri di partenza della Serie B come una delle corazzate e tra le principali pretendenti alla promozione, ma al momento hanno raccolto soltanto 7 punti e sarebbero fuori anche dalla zona playoff. Quella con il Padova è la seconda sconfitta su 5 partite, oltre alla prematura uscita di scena al primo turno di Coppa Italia contro il Frosinone.

Bianco al momento non rischia l’esonero e la nuova proprietà, insieme al neo Ceo Baldissoni e al Ds Burdisso, hanno confermato la fiducia al tecnico come raccolto da Calciomercato.it. Le prossime due gare prima della sosta contro Empoli e Catanzaro saranno comunque un esame importante per l’allenatore pugliese, con la dirigenza che si aspetta dei segnali di crescita oltre a un’inversione di tendenza.

Monza, Bianco sotto esame e l’infortunio di capitan Pessina

Al Monza ieri pomeriggio non è bastata la reazione nel secondo tempo, con la rete dell’1-1 di Zeroli annullata dal VAR per un fuorigioco millimetrico e il legno colpito dall’altro subentrato Caprari.

Bianco ha analizzato così il ko interno contro il Padova in conferenza stampa: “Non abbiamo fatto un primo tempo all’altezza, dobbiamo sempre giocare come gli ultimi 40 minuti. C’è stata un po’ di sfortuna, avremmo meritato un risultato positivo. La classifica adesso non la guardo perché non mi piace: abbiamo sicuramente le qualità per fare meglio”.

Bianco ha pagato anche le assenze di alcuni big della rosa biancorossa come Mota, Keita, Ciurria e Pessina. Sono proprio le condizioni del capitano (alle prese con un infortunio muscolare) a preoccupare in quel di Monzello: “Pessina non ci sarà ad Empoli e probabilmente neanche con il Catanzaro. Non ha niente di grave, però qualcosa c’è e dobbiamo approfondire”, ha spiegato il tecnico del Monza rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.