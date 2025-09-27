Galliani omaggia Marotta e non si ferma: l’indizio sul Milan

L’esperto dirigente brianzolo ha lasciato il Monza e presto svelerà il suo futuro: rimane di stretta attualità un ritorno in rossonero

Sorridente e già rivolto alla prossima avventura. Adriano Galliani è pronto a ripartire dopo l’addio al Monza, coinciso con il cambio di proprietà del club brianzolo ufficializzato giovedì.

Termina l’era Fininvest al Monza con il passaggio di mano al fondo americano Beckett Layne Ventures, che aveva offerto a Galliani il ruolo di presidente del nuovo corso. L’ormai ex Ad e Ceo ha però gentilmente declinato e lunedì in occasione del nuovo CDA rassegnerà le dimissioni e l’addio alla società biancorossa.

Per Galliani si parla insistentemente di un ritorno al Milan, con il ‘Condor’ che nelle ultime uscite pubbliche non ha smentito una parentesi bis nella dirigenza del ‘Diavolo’. A spingere oltre al patron Cardinale sono anche Allegri e Ibrahimovic, con l’esperto dirigente che domani sera sarà probabilmente in tribuna al Meazza per seguire il big match tra i rossoneri e la capolista Napoli.

Milan, Cardinale e Allegri in pressing su Galliani

Intanto Galliani, all’indomani dell’uscita di scena dal Monza, era presente alla Bicocca di Milano per omaggiare l’amico (e nemico) di mille battaglie Beppe Marotta, insignito venerdì pomeriggio della Laurea Honoris Causa dall’ateneo milanese.

“Mi spiace lasciare il Monza… Se mi prendo un po’ di riposo? Assolutamente no, mai fermarsi”, la battuta fugace (con indizio?) rilasciata da Adriano Galliani ai giornalisti presenti a margine della cerimonia alla Bicocca che ha visto protagonista Marotta. Da diverse settimane si parla di un ritorno del dirigente monzese al Milan, con Cardinale che ha messo sul tavolo un incarico da super consulente tra aria sportiva in appoggio a Tare e Allegri (con il tecnico toscano c’è sempre stato grande feeling) e un ruolo di rappresentanza nelle istituzioni calcistiche, come ad esempio in Lega Calcio.

Galliani negli ultimi mesi si era sempre più defilato dal Monza lasciando spazio alla nuova proprietà, presente oggi all’U-Power Stadium con Lauren Crampsie (uno dei due fondatori di BLV) oltre al neo Ceo Baldissoni, in occasione del match del campionato di Serie B contro il Padova. La pista Milan è sempre più calda e prossimamente il ‘Condor’ scioglierà le riserve sul ritorno in rossonero.