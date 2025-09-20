Galliani (ancora) assente: spinge anche Allegri per il ritorno al Milan

L’attuale vicepresidente del Monza sempre più defilato: attese novità importanti sul suo futuro dopo il closing del club brianzolo

Il Monza ospita la Sampdoria per uno dei match di cartello della quarta giornata di Serie B, tra due big del campionato cadetto con ambizioni però al momento differenti.

Se i brianzoli puntano subito al ritorno nella massima serie, la Samp invece è già alle prese con una classifica deficitaria e con la tifoseria in rivolta. I blucerchiati sono infatti mestamente ultimi e ancora a quota zero, mentre il Monza ha collezionato 4 punti nelle prime tre gare della stagione.

Nell’ultimo turno i biancorossi sono usciti sconfitti nella tana dell’Avellino e puntano quindi al riscatto per rimettersi subito in carreggiata per la lotta promozione. Dovranno farlo però ancora una volta senza Adriano Galliani, assente illustre sulle tribune dell’U-Power Stadium. L’attuale Ad e vicepresidente vicario del Monza non era allo stadio neanche nel primo match casalingo contro il Mantova e non ha seguito inoltre la squadra nelle partite lontano dalla Brianza.

Galliani via dal Monza: presto la verità sul ritorno al Milan

Un’assenza quella di Galliani che per certi versi non sorprende, considerando che l’81enne dirigente negli ultimi mesi si è sempre più defilato – specialmente nelle uscite pubbliche – dalla società brianzola.

Dopo l’ingresso della nuova proprietà, con il fondo Beckett Layne Ventures che ha scelto l’ex Roma Baldissoni come punto di riferimento dentro il club, Galliani è ormai privo di potere esecutivo e il closing (atteso a fine mese) aprirebbe definitivamente all’addio al Monza. Dopo Fininvest è quindi pronto a farsi da parte anche l’ex Milan e proprio i rossoneri potrebbero essere la sua nuova ‘destinazione’. Da diverse settimane si parla di un ritorno nella dirigenza milanista dell’ex Amministratore delegato, che andrebbe a ricoprire il ruolo di super consulente di Cardinale.

Oltre a Ibrahimovic è anche Max Allegri a spingere per l’arrivo di Galliani, con il tecnico che ha un legame speciale con il dirigente brianzolo. L’esperto dirigente nei giorni scorsi ha negato un ritorno al Milan, ma un’avventura bis al ‘Diavolo’ rimane di stretta attualità e nelle prossime settimane svelerà definitivamente quello che sarà il suo futuro.