Nuova sconfitta e contestazione: attesa la decisione sull’esonero

Squadra ultima in classifica e altro ko in campionato: panchina sempre più bollente

Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva in campionato da inizio stagione. Prosegue il momento drammatico e l’esonero del tecnico è dietro l’angolo.

La Sampdoria perde anche sul campo del Monza e resta mestamente all’ultimo posto in Serie B con zero punti. Quattro partite e altrettante sconfitte per la Samp, con Massimo Donati sempre più pericolante alla guida dei blucerchiati.

La posizione del giovane allenatore era già delicata la scorsa settimana dopo il ko casalingo contro il Cesena e adesso rischia seriamente il benservito da parte della società ligure.

Panchina Sampdoria, altro ko per Donati: esonero a un passo

La rete di Alvarez ha deciso la sfida dell’U-Power Stadium in favore del Monza, con la Sampdoria che ha collezionato l’ennesima sconfitta stagionale.

Sono attese novità nelle prossime ore sul destino di Donati, con il club doriano che sta riflettendo sulla situazione dell’allenatore. La squadra intanto è stata contestata al fischio finale, con i tifosi della Samp accorsi numerosi in Brianza e che hanno riempito il settore ospiti.

“Tirate fuori i c…”, il coro rivolto a giocatori, allenatore e società da parte della curva blucerchiato al fischio finale, con l’attesa adesso per la decisione sul futuro alla guida tecnica di Donati. In caso di esonero circolano i nomi di Foti, Lombardo e Gotti.