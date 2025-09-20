Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nuova sconfitta e contestazione: attesa la decisione sull’esonero

Foto dell'autore

Squadra ultima in classifica e altro ko in campionato: panchina sempre più bollente

Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva in campionato da inizio stagione. Prosegue il momento drammatico e l’esonero del tecnico è dietro l’angolo.

Panchina calcio
Nuova sconfitta e contestazione: attesa la decisione sull’esonero (LaPresse) – Calciomercato.it

La Sampdoria perde anche sul campo del Monza e resta mestamente all’ultimo posto in Serie B con zero punti. Quattro partite e altrettante sconfitte per la Samp, con Massimo Donati sempre più pericolante alla guida dei blucerchiati.

La posizione del giovane allenatore era già delicata la scorsa settimana dopo il ko casalingo contro il Cesena e adesso rischia seriamente il benservito da parte della società ligure.

Panchina Sampdoria, altro ko per Donati: esonero a un passo

La rete di Alvarez ha deciso la sfida dell’U-Power Stadium in favore del Monza, con la Sampdoria che ha collezionato l’ennesima sconfitta stagionale.

Donati e i giocatori della Sampdoria
Panchina Sampdoria, altro ko per Donati: esonero a un passo (LaPresse) – Calciomercato.it

Sono attese novità nelle prossime ore sul destino di Donati, con il club doriano che sta riflettendo sulla situazione dell’allenatore. La squadra intanto è stata contestata al fischio finale, con i tifosi della Samp accorsi numerosi in Brianza e che hanno riempito il settore ospiti.

“Tirate fuori i c…”, il coro rivolto a giocatori, allenatore e società da parte della curva blucerchiato al fischio finale, con l’attesa adesso per la decisione sul futuro alla guida tecnica di Donati. In caso di esonero circolano i nomi di Foti, Lombardo e Gotti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie