Roma, Dovbyk si toglie qualche sassolino: “Ogni giorno mi vendevano a una squadra diversa”

L’ucraino torna al gol e mostra tutta la sua soddisfazione in conferenza, alleggerendosi e raccontando un retroscena con Dzeko e uno con Celik

Artem Dovbyk torna uomo copertina della Roma grazie al gol che ha sbloccato la gara col Verona mettendo in discesa una partita che poi si è comunque complicata.

Le parole dell’ucraino nel postpartita in conferenza stampa: “Significa molto, perché all’inizio c’era tanta pressione su di me come giocatore, soprattutto a Roma. Sugli attaccanti ce n’è tanta, non mi sono mai arreso, continuo a lavorare per sfruttare le occasioni e oggi l’ho fatto. Sono contento anche per i tre punti”.

Quanto è contata la vicinanza di Gasperini per farti tornare a sentire la fiducia? “Per gli attaccanti è importante sentire la fiducia, ho parlato con Gasperini sulla mia condizione fisica, sui movimenti, anche individualmente. Abbiamo lavorato molto in allenamento, lo ha visto alla fine mi ha dato una possibilità, l’ho presa e l’ho usata al meglio, ovviamente spero non sia l’ultimo”.

A Roma tanti grandi attaccanti in passato, Sinner dice che la pressione è un privilegio. Ti allenerai anche per trasformare tutto questo? “Conosco bene la storia della Roma e i grandi attaccanti. Pochi giorni fa ho parlato con Dzeko, mi ha dato dei consigli, mi ha sempre detto di essere concentrato, in allenamento e in partita. Mi ha detto che devo essere onesto davanti ai compagni, se fai il tuo lavoro al meglio è un buon modo per fare il prossimo passo”.

Sul rapporto con Ferguson e l’estate in cui poteva andare via. “Il rapporto è buono, ci sproniamo a vicenda, ne beneficiamo entrambi, così miglioreremo entrambi. All’inizio tutti parlavano di me, mi vendevano ogni giorno a ogni club. Non è stato facile, alla fine il mercato si è chiuso e mi sono concentrato. Conosco bene la mia posizione nel club, voglio solo godermi questo momento”.

Quanto è importante avere giocatori come Wesley, Angelino, Celik e Tsimikas. “Oggi ho detto a Celik che non aveva mai fatto un assist per me ed è successo proprio oggi. Con Lorenzo abbiamo un’ottima comunicazione, parliamo spesso, è un top player, lo ha mostrato con la Lazio e con il Nizza, anche oggi. Sento una buona connessione, mi cerca sempre in campo ed è molto importante per me. Preferisco stare sempre in area e segnare dai cross, oggi è stato così con Zeki”.

Cosa hai provato al momento del gol? Eri particolarmente contento… “Questo è il mio istinto, sono molto contento, per gli attaccanti è importantissimo avere fiducia e giocare. Sto bene, anche se gioco sotto pressione se ho delle possibilità cerco di sfruttarle”.