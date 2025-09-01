DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 1 settembre LIVE

Ore conclusive della campagna, rush finale in Serie A e all’estero: su Calciomercato.it ogni aggiornamento minuto per minuto

Ci siamo, ultimo rettilineo del mercato, con la chiusura questa sera alle ore 20. Ore più che mai frenetiche, per cercare di mettere a segno le ultime operazioni, per tutti i club. Calciomercato.it vi accompagnerà in questa giornata, con tutti gli aggiornamenti sugli affari in Serie A e all’estero.

Riflettori puntati innanzitutto sull’asse tra Milan e Roma. Ancora in piedi la possibilità di scambio tra Dovbyk e Gimenez, ma ci sono delle difficoltà da superare. I giallorossi anche alla ricerca di un centrocampista, mentre la Juventus tenta il tutto per tutto per Kolo Muani e anche per altri affari last minute, dopo aver chiuso per il colpo Zhegrova.

LIVE

07:52 Juventus, niente Kolo Muani: sprint per il nuovo bomber Il Psg chiude per Kolo Muani, la Juventus deve trovare in fretta una alternativa: il nome è quello di Openda.

07:31 Roma, si insiste per George o Dominguez La Roma lavora a un ultimo colpo a centrocampo, resiste l’idea George con Dominguez come alternativa. La #Roma insiste per #George nonostante la concorrenza. #Dominguez del #Bologna si conferma l’alternativa. Può arrivare un centrocampista anche con la permanenza di #Pellegrini, ma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 31, 2025

07:29 CM.IT | Juventus, idea Juanlu Sanchez ma affare difficile Dopo Zhegrova, la Juventus tenta un altro rinforzo sulla fascia. Nel mirino Juanlu Sanchez, ma elevate le richieste del Siviglia.