DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 1 settembre LIVE

Ore conclusive della campagna, rush finale in Serie A e all’estero: su Calciomercato.it ogni aggiornamento minuto per minuto

Ci siamo, ultimo rettilineo del mercato, con la chiusura questa sera alle ore 20. Ore più che mai frenetiche, per cercare di mettere a segno le ultime operazioni, per tutti i club. Calciomercato.it vi accompagnerà in questa giornata, con tutti gli aggiornamenti sugli affari in Serie A e all’estero.

Riflettori puntati innanzitutto sull’asse tra Milan e Roma. Ancora in piedi la possibilità di scambio tra Dovbyk e Gimenez, ma ci sono delle difficoltà da superare. I giallorossi anche alla ricerca di un centrocampista, mentre la Juventus tenta il tutto per tutto per Kolo Muani e anche per altri affari last minute, dopo aver chiuso per il colpo Zhegrova.

Juventus, niente Kolo Muani: sprint per il nuovo bomber

Il Psg chiude per Kolo Muani, la Juventus deve trovare in fretta una alternativa: il nome è quello di Openda.

Roma, si insiste per George o Dominguez

La Roma lavora a un ultimo colpo a centrocampo, resiste l’idea George con Dominguez come alternativa.

CM.IT | Juventus, idea Juanlu Sanchez ma affare difficile

Dopo Zhegrova, la Juventus tenta un altro rinforzo sulla fascia. Nel mirino Juanlu Sanchez, ma elevate le richieste del Siviglia.

Milan e Roma, cosa serve per lo scambio Dovbyk-Gimenez

Tra Milan e Roma si lavora allo scambio Dovbyk-Gimenez, ma ci sono alcune perplessità per i giallorossi.

