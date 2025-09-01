Juventus su Clauss, si tratta con il Nizza: dettagli e ostacoli dell’affare | CM.IT

Tudor chiede un nuovo terzino nelle ultime ore di mercato, si tratta per Jonathan Clauss del Nizza: ecco i dettagli e l’ostacolo dell’affare

Dopo Openda e Zhegrova, il mercato della Juventus potrebbe conoscere un nuovo colpo di scena proprio allo scadere della finestra estiva dedicata ai trasferimenti.

Mentre i due attaccanti svolgeranno le visite mediche al J|Medical, la dirigenza bianconera tratta per un terzo acquisto importante per rinforzare la difesa. Tudor, infatti, ha chiesto un nuovo terzino destro dopo la cessione di Savona al Nottingham Forest.

Calciomercato.it registra contatti tra la Juve e il Nizza, per un’eventuale trattativa che riguarda il cartellino di Jonathan Clauss. Il terzino francese conosce bene Tudor, avuto al Marsiglia. C’è distanza tra le parti in merito alla formula del trasferimento, ma non è l’unico ostacolo.

Clauss alla Juve: la richiesta del Nizza

Clauss potrebbe essere un’occasione di mercato interessante, poiché il suo contratto è in scadenza con il Nizza. Tuttavia, il rinnovo scatterebbe automaticamente al 2027 con 18 presenze.

Ad ogni modo, la Juventus tratta per avere il classe 1992, esperto e navigato terzino che il tecnico croato ha espressamente indicato alla dirigenza. I francesi vogliono la cessione a titolo definitivo, mentre la Vecchia Signora spinge per un prestito con diritto di riscatto. La formula dell’operazione è il problema da risolvere in questo momento. Le cifre, invece, non sembrano essere un ostacolo. Secondo Calciomercato.it, il Nizza sarebbe disposto ad accettare anche una cessione da 10 milioni di euro.

È una corsa contro il tempo, anche perché il club della Costa Azzurra avrebbe bisogno di cercare un’alternativa a Clauss in pochissime ore. E infatti, in caso di mancato accordo con la Juventus, il giocatore francese potrebbe esser acquistato a cifre più basse nel mercato di gennaio. In ogni caso, Tudor sta spingendo per averlo sin da subito. La Juventus ha bisogno di Clauss.